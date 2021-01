Cosette Chichirau, despre dosarul lui Costel Alexe: Coruptia nu trebuie tolerata nicio secunda si sub nicio forma

"Indiferent despre cine ar fi vorba, justitia trebuie sa-si faca datoria. Coruptia nu trebuie tolerata nicio secunda si sub nicio forma!", a scris Cosette Chichirau pe Facebook Procurorul- sef al Directiei Nationale Anticoruptie cere ridicarea imunitatii fata de presedintele CJ Iasi, Costel Alexe, fost deputat si fost ministru al Mediului, cercetat pentru luare de mita si instigarea la delapidare.Referatul DNA a fost transmis luni, 4 ianuarie, procurorului general al Romaniei, in vederea sesizarii Presedintelui Romaniei pentru formularea cererii de efectuare a urmaririi penale, conform unui comunicat DNA."In perioada martie-aprilie 2020, persoana respectiva ar fi pretins, in mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic, mai multe produse din tabla in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit catre fabrica respectiva a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si la monitorizarea masurilor luate de aceasta societate comerciala pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme", se precizeaza in solicitarea DNA transmisa procurorului geenral.Procurorii spun ca foloasele respective, in cantitate de 22 tone (aprox. 103.000 lei), ar fi fost primite in datele de 23 aprilie 2020 si 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societati comerciale administrata de o ruda de-a sa.