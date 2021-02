Costel Alexe a numit un condamnat penal sub supraveghere intr-o institutie care are ca scop "sporirea eficientei serviciului politienesc"

E vorba despre Marius Gratian Benchea, care este coordonator al unui ONG intitulat Serviciul Voluntar de Ambulanta. El a fost prins de politie conducand fara permis in 2017, fiind condamnat in 2019 la opt luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei si un termen de supraveghere de 2 ani.Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica (ATOP) este un organism local care, conform legii, functioneaza in "scopul asigurarii bunei desfasurari si sporirii eficientei serviciului politienesc". Printre colegii lui Benchea din ATOP se afla sefii Inspectoratului Judetean de Politie si de Jandarmi, ai Politiei Locale si unul dintre subprefecti.Consiliul Judetean Iasi a transmis ca Alexe stia de condamnarea penala a lui Benchea inainte de numire, dar a luat totusi decizia de a-l promova in functie dupa "ce in urma discutiilor preliminare cu Serviciul de Probatiune privind evaluarea comportamentul domnului Benchea, feedback-ul a fost unul pozitiv".Benchea, la randul sau, a scris pe Facebook ca "nu am furat, nu am inselat, nu am comis o crima, nu am dat spaga, nu am cerut spaga, nu am facut trafic de influenta si nu m-am sustras de la interpelarile facute de organele judiciare. Greseala respectiva este personala. ONG-ul pe care il coordonez si care este foarte implicat spre a face bine in comunitate, a venit in sprijinul autoritatilor acolo unde e nevoie". Costel Alexe, la randul sau, este inculpat intr-un dosar de coruptie al DNA , fiind acuzat ca a primit spaga cateva tone de tabla de la combinatul siderurgic din Galati cat a fost ministru al Mediului. In ciuda cererii publice a presedintelui Iohannis de a demisiona, Alexe ( PNL ) a ramas seful CJ Iasi.Procurorii il suspecteaza pe fostul ministru ca in perioada martie-aprilie 2020 , ar fi pretins, in mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic, 22 de tone de produse din tabla, in valoare de peste 100 de mii de lei, pentru o firma condusa de o ruda a sa. In schimbul alocarii cu titlu gratuit a materialelor respective, combinatul respectiv ar fi primit certificate de emisii de gaze cu efect de sera la care ar fi avut oricum dreptul, iar aprobarea acestora facea parte din indeplinirea atributiilor de serviciu ale ministrului. In acelasi timp, ministerul trebuia sa monitorizeze masurile luate de aceasta societate comerciala pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme.