Costel Alexe a pretins in mod direct "tabla cutata, teava patrata, teava rectangulara si rulouri de tabla". Cine a fost omul de la Liberty Galati cu care a negociat ministrul

Astfel, potrivit procurorilor DNA, Alexe a specificat ca vrea tabla cutata, teava patrata, teava rectangulara si rulouri de tabla la schimb cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, catre fabrica respectiva, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si la monitorizarea masurilor luate de aceasta fabrica pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme (halda de zgura).Valoarea tablei primite de Alexe este de 103.000 de lei. Foloasele respective, in cantitate de 22 tone, ar fi fost primite in zilele de 23 aprilie 2020 si 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societati comerciale administrata de sotia ministrului.Depozitul mentionat este unul dintre cele 68 depozite neinchise pentru care statul roman a fost condamnat de Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in anul 2018, pentru neindeplinirea obligatiei asumate ca stat membru al UE de a le inchide cat mai repede. Societatea respectiva este Liberty Galati, iar persoana vizata de ancheta DNA este seful companiei, Bogdan Grecu.Joi, la iesirea de la audieri, Costel Alexe a declarat ca este nevinovat. "Voi veni ori de cate ori va fi nevoie pentru a da declaratii. Am luat act de solicitarea domnului procuror. Imi doresc finalizarea cat mai rapida a acestui demers judiciar, pentru ca sunt nevinovat", a spus Costel Alexe.