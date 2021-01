Costel Alexe anunta ca se ridica masura carantinei in localitatea Aroneanu, unde rata de infectare a scazut de la 10,27 la mie, la 4,62 la mie

"Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi ridica in aceasta noapte masura carantinarii in cazul satului Aroneanu - incepand cu 3 ianuarie 2021, ora 00:00. Asadar, masurile luate au functionat, iar efortul comun al respectarii acestor masuri de catre cetateni se reflecta in rezultatele inregistrate astazi. Va doresc multa sanatate tuturor si putere de a fi in continuare vigilenti in a va proteja de acest virus", a scris, sambata seara, pe Facebook , Costel Alexe.Potrivit acestuia, rata de infectare a scazut de la 10,27 la mia de locuitori, cat era pe 19 decembrie 2020 la momentul deciziei de a institui carantina, la o rata actuala de 4,62 cazuri la 1.000 de locuitori.CITESTE SI: Arafat: Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou crestere a numarului de cazuri