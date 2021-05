Fostul ministru al Mediului, Costel Alexe, contesta in instanta controlul judiciar

Dare de mita si delapidare

Cand ar fi fost primite foloasele necuvenite

De asemenea, celalalt inculpat din dosar , Bogdan Ioan Grecu, fost director general al Combinatului Siderurgic "Liberty Galati", solicita si el sa fie scos de sub control judiciar.Pe 28 aprilie, DNA a anuntat ca a dispus punerea in miscare a actiunii penale si masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile fata de Costel Alexe, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si instigare la delapidare, si fata de Bogdan Grecu, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si delapidare.Printre alte interdictii, cei doi nu au voie sa paraseasca tara si sa comunice cu anumite persoane din dosar.Potrivit DNA, la data de 6 aprilie 2020, in calitate de ministru al Mediului, Costel Alexe ar fi pretins, in mod direct, de la o persoana din conducerea unui combinat siderurgic (Bogdan Grecu, n.r.), mai multe produse din tabla (tabla cutata, teava patrata, teava rectangulara si rulouri de tabla) in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, catre fabrica respectiva, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si la monitorizarea masurilor luate de aceasta fabrica pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme (halda de zgura).Depozitul respectiv este unul dintre cele 68 depozite neinchise pentru care statul roman a fost condamnat de Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in anul 2018, pentru neindeplinirea obligatiei asumate ca stat membru al UE de a le inchide cat mai repede. Ca urmare, Romania trebuie sa raporteze periodic situatia depozitelor mentionate in cuprinsul hotararii CJUE.Foloasele respective, in cantitate de 22 tone, ar fi fost primite in zilele de 23 aprilie 2020 si 7 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societati comerciale administrata de o ruda a ministrului.Valoarea foloaselor ce ar fi fost primite ca mita de fostul ministru este de 99.956 lei si consta in contravaloarea produselor siderurgice, a manoperei si a transportului.Produsele din tabla ar fi fost scoase din patrimoniul combinatului siderurgic din dispozitia persoanei din conducerea fabricii, inculpat in cauza, iar remiterea lor ar fi fost disimulata sub forma unor contracte de sponsorizare fictiva.