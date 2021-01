Costel Alexe, prima reactie dupa ce DNA a cerut incuviintarea urmaririi penale: Nu am cerut si nu am luat in intreaga mea activitate publica foloase necuvenite

"Nu am cerut si nu am luat in intreaga mea activitate publica foloase necuvenite cu incalcarea legii", sustine Costel Alexe."Am aflat cu surprindere si am luat act de comunicatul Directiei Nationale Anticoruptie privind propunerea inceperii urmaririi penale indreptata impotriva mea", a transmis, luni, Costel Alexe, printr-un comunicat de presa.Acesta precizeaza ca are incredere in actul de justitie."Am incredere in actul de justitie si imi doresc cat mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut si nu am luat in intreaga mea activitate publica foloase necuvenite cu incalcarea legii. Nu voi face nicio referire publica la aceasta situatie in acest moment al demersului judiciar, dar va asigur ca in perioada urmatoare voi studia acuzatiile care imi sunt aduse si voi oferi toata cooperarea si transparenta mea in fata organelor judiciare", a mai transmis Costel Alexe.Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, luni, ca solicita incuviintarea urmaririi penale a lui Costel Alexe, fost ministru si fost deputat, pentru luare de mita si instigare la delapidare, dupa ce ar fi cerut de la managerul unui combinat siderurgic 22 de tone de produse din tabla, pentru alocarea cu titlu gratuit catre fabrica respectiva a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si monitorizarea masurilor luate pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme.