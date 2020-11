Costel Alexe isi pune finul vicepresedinte la Consiliului Judetean Iasi. USR-PLUS: "Suntem aici pentru a reprezenta interesele cetatenilor, nu pentru a participa la cumetrii"

Cele doua propuneri PNL pentru pozitiile de vicepresedinte al Consiliului Judetean Iasi au fost Marius Danga si Sorin Afloarei, finul de cununie al presedintelui Costel Alexe."Noi, consilierii USR PLUS, consideram ca propunerea pentru pozitia de Vicepresedinte in persoana domnului Sorin Afloarei este o insulta la adresa cetatenilor judetului Iasi. Noi suntem aici pentru a reprezenta interesele cetatenilor, nu pentru a participa la cumetrii, asa cum ne propuneti dumneavoastra. Nu vom gira asta niciodata, nici macar prin prezenta noastra in aceasta sedinta viciata de aceasta propunere. Reveniti cu o alta propunere, altminteri vom fi nevoiti sa parasim sala", a declarat Stefan Tanasa, liderul consilierilor USR PLUS.Cei doi candidati propusi au fost votati in unanimitate de catre consilierii PNL si PMP."USR PLUS nu va participa niciodata la intelegeri intre rubedenii in Consiliul Judetean si in nicio alta institutie din Romania. Am intrat in politica pentru a inlatura aceste metehne pesediste si nu vom renunta niciodata la principiile si valorile pentru care oamenii ne-au votat", au transmis liderii USR-PLUS Iasi.