Costel Alexe, pus oficial sub urmarire penala pentru luare de mita si instigare la delapidare. Fostul ministru se declara nevinovat

Acuzatiile DNA

"Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii: ALEXE COSTEL, la data faptelor exercitand functia de ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita si instigare la delapidare; Persoana fizica avand functie de conducere in cadrul unei societati comerciale cu activitate in siderurgie, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita si delapidare", a anuntat joi, 7 ianuarie, DNA.Fostul ministru a fost prezent joi la sediul DNA unde i-au fost prezentate acuzatiile, acesta declarat ca este nevinovat."Voi veni de cate ori voi fi chemat la audieri. Am luat la cunostinta faptele de care sunt acuzat. Acum am luat act de solicitarea domnului procuror . Pot spune din capul locului ca doresc solutionarea cat mai rapida a acestui caz pentru ca sunt nevinovat", a declarat Costel Alexe la iesirea de la audieri.In urma cu doua zile, presedintele Iohanins a incuviintat cererea DNA de incepere a urmarii penale in privinta lui Costel Alexe. Acum, Directia anunta inceperea urmaririi penale.Procurorii il suspecteaza pe fostul ministru ca in perioada martie-aprilie 2020, ar fi pretins, in mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic, 22 de tone de produse din tabla, in valoare de peste 100 de mii de lei, pentru o firma condusa de o ruda a sa. In schimbul alocarii cu titlu gratuit a materialelor respective, combinatul respectiv ar fi primit certificate de emisii de gaze cu efect de sera la care ar fi avut oricum dreptul, iar aprobarea acestora facea parte din indeplinirea atributiilor de serviciu ale ministrului. In acelasi timp, ministerul trebuia sa monitorizeze masurile luate de aceasta societate comerciala pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme."In perioada martie-aprilie 2020, suspectul Alexe Costel, in calitate de ministru al Mediului, Apelor si Padurilor ar fi pretins, in mod direct, de la o persoana din conducerea unui combinat siderurgic, suspect in cauza, mai multe produse din tabla (tabla cutata, teava patrata, teava rectangulara si rulouri de tabla) in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu referitoare la alocarea, cu titlu gratuit, catre fabrica respectiva, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si la monitorizarea masurilor luate de aceasta fabrica pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme (halda de zgura). Depozitul respectiv este unul dintre cele 68 depozite neinchise pentru care statul roman a fost condamnat de Curtea de Justitie a Uniunii Europene, in anul 2018, pentru neindeplinirea obligatiei asumate ca stat membru al UE de a le inchide cat mai repede. Ca urmare, Romania trebuie sa raporteze periodic situatia depozitelor mentionate in cuprinsul hotararii CJUE.Foloasele respective, in cantitate de 22 tone, ar fi fost primite in zilele de 23 aprilie 2020 si 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societati comerciale administrata de o ruda a ministrului.Valoarea foloaselor ce ar fi fost primite ca mita de fostul ministru este de aproximativ 103.000 lei si reprezinta contravaloarea produselor siderurgice, a manoperei si a transportului.Produsele din tabla ar fi fost scoase din patrimoniul combinatului siderurgic din dispozitia persoanei din conducerea fabricii, suspect in cauza, iar remiterea lor ar fi fost disimulata sub forma unor contracte de sponsorizare fictiva", se arata in comunicatul DNA.Costel Alexe a fost ministru al Mediului, Apelor si Padurilor in Guvernul Orban, intre 4 noiembrie 2019 si 5 noiembrie 2020, data la care a devenit Seful Consiliului Judetean Iasi si a fost inlocuit de Mircea Fechet.