Cu ce se ocupa Costel Alexe in zilele in care DNA sustine ca a primit 22 de tone de tabla drept mita. In acea vreme, era ministrul Mediului

In zielele mentionate, Alexe a avut o activitate intensa pe Facebook . Astfel, in 23 aprilie, Alexe ar fi fost prezent la o sedinta de Guvern. Acesta a postat pe reteaua de socializare discursul sustinut de premierul Ludovic Orban la inceputul sedintei. De asemenea, in aceeasi zi, Ministerul Mediului a publicat o declaratie a ministrului Costel Alexe in care acesta sustinea ca nu i se pare in regula ca accesul in padure sa fie interzis."Romanii au o legatura speciala cu padurea. Ne-am propus sa schimbam asta si am introdus, in noua propunere de modificare a Codului Silvic, mai multe prevederi care reglementeaza amenajarea in fondul forestier national de poteci si trasee pentru mers, alergare si biciclete, precum si procedura de aprobare a realizarii acestora", declara ministrul Mediului Alexe a avut in ziua respectiva o intalnire cu reprezentantii asociatiei Kogayon, initiatorii unei petitii publice prin care se solicita accesul nerestrictionat in padure.In 7 iulie, Costel Alexe sustinea, de asemenea, o declaratie privind extinderea Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului: "Este cea mai mare investitie in monitorizarea calitatii aerului din ultimii 10 ani, de cand Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului a fost pusa in functiune. Vom fi prima autoritate de mediu din Europa care va avea, inclusiv, o retea de senzori de masurare a calitatii aerului in administrarea sa. Pana la finalul anului, cea mai mare parte din investitie va ajunge deja in teren". DNA a solicitat presedintelui Klaus Iohannis , prin intermediul procurorului general, avizarea urmaririi penale a acestuia pentru ca, in perioada martie-aprilie 2020, ar fi pretins, in mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic, mai multe produse din tabla in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit catre fabrica respectiva a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si la monitorizarea masurilor luate de aceasta societate comerciala pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme.Foloasele respective, in cantitate de 22 tone (aprox. 103.000 lei), ar fi fost primite in datele de 23 aprilie 2020 si 07 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societati comerciale administrata de o ruda de-a sa.