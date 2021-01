Maricel Popa, presedintele PSD Iasi: Costel Alexe trebuie sa-si dea imediat demisia din functia de presedinte al Consiliului Judetean

Maricel Popa a declarat jurnalistilor ca, inca din campania electorala pentru alegerile locale, a scos la iveala o serie de nereguli care ar fi fost comise de Costel Alexe si ca "acum toate aceste lucruri pot fi confirmate de catre DNA"."Am incredere in Justitie. Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa aprobe solicitarea DNA de incuviintare a urmaririi penale, iar Costel Alexe trebuie sa-si dea imediat demisia din functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi. Este singurul gest onorabil pe care il mai poate face in fata iesenilor. Ne-a pacalit pe toti. Face de rusine un intreg judet", a declarat liderul PSD Iasi, Maricel Popa, fost presedinte al Consiliului Judetean pana in septembrie 2020.Directia Nationala Anticoruptie solicita incuviintarea urmaririi penale a lui Costel Alexe, fost ministru si fost deputat , pentru luare de mita si instigare la delapidare, dupa ce ar fi cerut de la managerul unui combinat siderurgic 22 de tone de produse din tabla, pentru alocarea cu titlu gratuit catre fabrica respectiva a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si monitorizarea masurilor luate pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme.Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a precizat, luni, ca a aflat "cu surprindere" de acuzatiile pe care i le aduc procurorii DNA si precizeaza ca isi doreste finalizarea acestui demers cat mai repede si aflarea adevarului."Nu am cerut si nu am luat in intreaga mea activitate publica foloase necuvenite cu incalcarea legii", sustine Costel Alexe.