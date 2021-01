Ministerul Justitiei trimite procurorului general cererea de urmarire penala in cazul fostului ministru Costel Alexe

"Astazi, 5 ianuarie 2021, Stelian Ion, ministrul Justitiei, i-a transmis procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cererea de urmarire penala formulata de presedintele Romaniei privindu-l pe Costel Alexe, fost ministru al Mediului, Apelor si Padurilor, pentru faptele ce fac obiectul dosarului nr. 176/P/2020 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie. Cererea a fost transmisa in temeiul art. 109 alin. 2 teza intai din Constitutia Romaniei, republicata, precum si al art. 12, art. 18 si art. 19 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Justitiei.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a transmis marti ministrului Justitiei cererea de urmarire penala a lui Costel Alexe pentru luare de mita si instigare la savarsirea infractiunii de delapidare. DNA a cerut, luni, Parchetului General sesizarea presedintelui Klaus Iohannis pentru inceperea urmaririi penale a fostului ministru al Mediului.Potrivit DNA, exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ca, in perioada martie - aprilie 2020, Alexe ar fi pretins, in mod direct, de la managerul unui combinat siderurgic mai multe produse din tabla in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu referitoare la alocarea cu titlu gratuit catre fabrica respectiva a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera si la monitorizarea masurilor luate de aceasta pentru inchiderea unui depozit de deseuri neconforme."Foloasele respective, in cantitate de 22 de tone (aproximativ 103.000 lei), ar fi fost primite, in datele de 23 aprilie 2020 si 7 iulie 2020, la punctul de lucru al unei societati comerciale administrata de o ruda de-a sa", mentioneaza anchetatorii.Fostul ministru Costel Alexe a declarat luni ca are incredere in actul de justitie si ca isi doreste cat mai repede finalizarea acestui demers."Am aflat cu surprindere si am luat act de comunicatul Directiei Nationale Anticoruptie privind propunerea inceperii urmaririi penale indreptata impotriva mea. Vreau sa precizez urmatoarele: am incredere in actul de justitie si imi doresc cat mai repede finalizarea acestui demers care va statua exact realitatea: nu am cerut si nu am luat in intreaga mea activitate publica foloase necuvenite cu incalcarea legii. Nu voi face nicio referire publica la aceasta situatie, in acest moment al demersului judiciar, dar va asigur ca in perioada urmatoare voi studia acuzatiile care imi sunt aduse si voi oferi toata cooperarea si transparenta mea in fata organelor judiciare'', a transmis Alexe, presedinte al PNL Iasi.