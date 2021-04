Postarea amuzanta a Ambasadei Suediei in Romania cu referire la engleza vorbita de Costel Alexe VIDEO

Acesta a incercat, intr-o sedinta, sa pronunte denumirea in engleza a unei asociatii, dar nu a reusit sa citeasca pana la final. Filmarea a devenit imediat virala pe internet , iar Ambasada Suediei in Romania nu a ratat ocazia sa se amuze pe seama fostului ministru al mediului. Cei care se ocupa de comunicare la Ambasada au postat o fotografie cu o pizza si cu mesajul: "Din meniul de pranz al ambasadei: pizza cu banane, curry, branza si stafide, alune, BAM BAM, stiti voi...".Mesajul face trimitere la tentativa lui Costel Alexe de a rosti numele in engleza al unei asociatii, o tentativa esuata care s-a incheiat cu "bam, bam, bam".