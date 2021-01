Primarul Iasiului, Mihai Chirica, il apara pe Costel Alexe: Singurul lucru care l-ar scoate din carti este doar un arest preventiv

"Nu pot comenta acest subiect dar, asa cum am spus intotdeauna, institutiile statului trebuie sa-si faca datoria. Independenta justitiei trebuie sa fie un obiectiv foarte clar al Romaniei pentru urmatorii ani. Toti acei care ocupam functii de deminitate publica trebuie sa intelegem ca suntem primii care trebuie sa dam un exemplu. Dincolo de chestiunea juridica, sper ca domnul Costel Alexe sa reuseasca sa-si dovedeasca nevinovatia si in felul acesta, tot acest subiect sa se stinga", a declarat primarul Mihai Chirica, citat de Ziarul de Iasi Chirica spune ca nu este pregatit sa preia PNL Iasi, in cazul in care Alexe isi va da demisia."Este forte greu sa spun ce se va intampla la filiala PNL in momentul acesta pentru ca nici nu am discutat cu dumnealui (Costel Alexe-n.r.). Este foarte usor sa-l impingi pe un om peste corabie atunci cand vezi ca lucrurile se ingroasa in atentia unui demnitar. Eu am spus foarte clar ca, in momentul de fata, nu sunt pregatit sa preiau organizatia judeteana. In rest, las ca lucrurile sa treaca ca in orice organizatie politica prin decizia celor care o conduc si a majoritatii care are dreptul a decide", a adaugat Mihai Chirica, care conduce organizatia municipala a PNL Iasi.Chirica spune ca potrivit Codului Administrativ, pe perioada anchetei, Costel Alexe isi va urma functia nestingherit. "Singurul lucru care l-ar scoate din carti este doar un arest preventiv care nu i-ar mai permite sa-si exercite drepturile", a completat Mihai Chirica, potrivit sursei citate.