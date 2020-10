Spitalul COVID de la Letcani nu este nici acum functional. Cum se joaca politicienii cu viata oamenilor

Maricel Popa

Costel Alexe

PSD Iasi

Nelu Tataru

Spitalul mobil a fost programat initial sa ajunga la Iasi pe 18 mai si sa fie instalat doua saptamani mai tarziu, insa termenele au fost amanate, reprezentantii CJ Iasi invocand carantina din Turcia.Momentan, Spitalul COVID de la Letcani nu este functional, iar zeci de pacienti confirmati pozitiv asteapta la rand la Iasi, in fata Spitalului de Boli Infectioase, pentru a fi evaluati de un medic specialist. Autoritatile sanitare spun ca incearca sa faca programari astfel incat numarul celor care vin pentru o evaluare, in acelasi timp, sa fie cat mai mic. Durata de asteptare este de aproape trei ore.In Iasi sunt aproape 500 de pacienti diagnosticati cu COVID-19, internati in spital. Aproape 1.200 sunt in izolare la domiciliu si inca 1.000 in carantina.Spitalul mobil este construit din aproximativ 100 de containere de diferite dimensiuni, care insumeaza aproximativ patru kilometri. Este amplasat in apropiere de Iasi, pe DE 585, unde se afla Parcul Industrial TransAgropolis din comuna Letcani, pentru a facilita accesul transportului medical din celelalte judete ale Moldovei.Unitatea medicala are triaj, Unitate de Primire a Urgentelor si terapie intensiva, policlinica si zona administrativa, depozit si zona de suport tehnic, radiologie, unitate de sterilizare, laboratoare de analize medicale si banca de sange, depozit pentru medicamente, farmacie, saloane pentru pacientii cu forme usoare sau medii, saloane pentru terapie intensiva, sala de operatie, zona postoperatorie, spatii pentru personalul medical, spalatorie, bucatarie, sala de mese, morga, toalete, rezervor de apa, generator de curent, sala pentru gestionarea infrastructurii IT, statie pentru oxigen, zona de cazare pentru personalul medical. In total sunt 256 de paturi, din care 103 la terapie intensiva si trei pentru blocul operator.A fost achizitionat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) EURONEST. Asociatia fost infiintata, in 2008, de Consiliile Judetene Iasi, Bacau, Botosani, Neamt, Suceava si Vaslui pentru implementarea de proiecte la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.Vineri, 3 aprilie, a avut loc sedinta Consiliului Judetan pe subiectul finantarii achizitiei unui spital mobil. Potrivit proiectului de hotarare care a fost adoptat de consilierii judeteni, costul spitalului mobil se ridica la 17,6 milioane de euro (80 de milioane de lei), din care Iasiul ar urma sa acopere mai mult de jumatate, respectiv 10,3 milioane de euro (51,5 milioane de lei). Toti cei 27 de participanti la sedinta online au votat in favoarea achizitiei spitalului mobil.La efortul financiar vor mai participa CJ Bacau, cu 4,1 milioane de euro, si CJ Neamt, cu 3,2 milioane. Banii ar putea fi recuperati ulterior din fonduri europene si/sau bugetul de stat, se mentioneaza in Raportul de specialitate al proiectului. Documentul precizeaza ca spitalul ar putea sa fie functional in maxim o luna. In ceea ce priveste banii alocati de CJ Iasi, acestia provin de la trei proiecte de modernizare de drumuri judetene, toate aflate in prezent in procedura de licitatie."Nu avem inca nimic concret de la Iasi sau de la celelalte municipii din Moldova", a raspuns presedintele Maricel Popa intrebarii un consilier, pe subiectul finantarii achizitiei spitalului mobil.Procedura de achizitie a spitalului mobil a fost lansata la Iasi, si urma sa se incheie pana la sfarsitul saptamanii. Ea era bazeaza pe simplificarea modalitatii de achizitie publica, la care a recurs Comisia Europeana pe fondul evolutiei imprevizibile a pandemiei provocate de noul coronavirus Potrivit precizarilor publicate pe 1 aprilie in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, termenele se reduc de la 30-35 de zile la 10-15 zile pentru situatiile urgente , respectiv la "procedura de negociere fara publicare", in "cazuri de extrema urgenta".Comisia precizeaza ca ultima situatie este aplicabila pe fondul unor "evenimente care nu puteau fi prevazute de catre autoritatea contractanta". Se admite ca este vorba despre achizitii directe fara limita de suma si avertizeaza totodata ca "o atribuire directa catre un operator economic preselectat ramane o exceptie, aplicabila in cazul in care o singura intreprindere este in masura sa execute contractul avand in vedere constrangerile tehnice si temporale impuse de extrema urgenta".Consiliul Judetean Iasi, condus de Maricel Popa (PSD), a anuntat ca firma americana SDI Global LLC A.S., care are o filiala si in Turcia, a fost declarata castigatoare la licitatia pentru livrarea spitalului modular. Valoarea contractului se ridica la 13,2 milioane euro (10 milioane de la CJ Iasi si 3,2 milioane de la CJ Neamt), iar firma avea termen 20 de zile pentru livrare si alte 7 zile pentru montare si operationalizare, scria atunci Ziarul de Iasi.Directorul Euronest a avut de raspuns la un tir de intrebari: spitalul va fi instalat in doua saptamani, niciun euro nu a fost platit inca, dar nici nu au fost aplicate penalitati de intarziere.Alina Popa, reprezentantul AD EURONEST, achizitorul spitalului, a precizat ca demersurile au inceput imediat ce a aparut in Jurnalul Oficial al UE Comunicarea Comisiei Europene privind achizitiile publice in situatia de urgenta. "Primul demers a fost informarea MFE, iar procedura a inceput dupa primirea raspunsurilor", le-a spus ea consilierilor judeteni.Directorul Euronest a spus ca spitalul va fi complet instalat in doua saptamani, dar ca intarzierea nu a determinat si impunerea de penalitati.Consiliul Judetean (CJ) a sesizat procurorii in urma dezvaluirilor din presa locala. Seful CJ, Maricel Popa, a confirmat ca trei persoane au incercat sa faca presiuni la furnizorul din Ankara al spitalului mobil dedicat COVID-19 achizitionat de institutie.Maricel Popa a confirmat aceste aspecte, dar a refuzat sa faca comentarii suplimentare.Totusi, seful CJ a mentionat ca, din proprie initiativa, a mers la Parchet , unde a depus mai multe documente."Saptamana trecuta am primit informatia de la furnizor ca a fost vizitat de trei persoane, initial una si ulterior doua, care s-au prezentat delegati din partea Euronest si CJ. S-au intamplat evenimente despre care nu vreau sa comentez, am depus documente la organele abilitate si am incredere ca acestea isi vor face datoria. Sunt foarte multe piedici pentru ca acest spital sa nu fie adus la Iasi. Nu stiu de cine, nu va pot da amanunte, dar sunt foarte multe lucruri care, deodata, apar pe zi ce trece", a declarat Maricel Popa."Daca in managementul COVID a aparut ceva nou, fiecare sef de autoritate locala a simtit nevoia sa aiba si el acea jucarie - fie ca s-a chemat teste PCR, spital modular... Ce nu au inteles si nu a inteles presedintele CJ Iasi, un spital modular trebuie sa devina sectie exterioara a unui spital. Daca trimiti o hartie sa faci un spital, a gresit calea. Sunt patru luni de cand au pornit - e cam intarziata aceasta constructie la ce vedem", declara Nelu Tataru la poarta santierului.Zeci de tiruri asteapta de mai multe zile langa gardul TransAgropolis sa treaca printr-o formalitate banala, controlul vamal, ca sa poata fi descarcate. Presedintele CJ acuza piedici in acordarea vizelor pentru echipa din Turcia care va asambla spitalul, dar Ministerul Afacerilor Externe spune ca nu a primit nicio solicitare de la Iasi.De fapt, conform unui inventar publicat de Euronest, mai lipsesc doar doua din cele 83 de module, cel de recuperare post ATI si cel de radiologie.La intrarea in parcul agroindustrial asteptau peste 20 de tiruri. Incarcatura urma sa treaca prin formalitatile vamale inainte sa fie asezata pe platforma amenajata."In acest moment, Iasiul este singurul mare judet care nu are un spital COVID functional si care a demarat achizitia cu patru luni in urma! Pe data de 3 aprilie a fost dat votul in CJ pentru achizitia spitalului modular si pentru realizarea investitiei. Din acel moment, saptamanile au trecut, iar minciunile transmise opiniei publice si mass-media de catre Maricel Popa au curs dupa cum urmeaza:* 21 aprilie - este semnat contractul* 29 mai - Primul termen ratat (conform contract)* 10 Iunie - alt termen ratat* 20 iunie - un nou termen mincinos* 1 iulie - alt termen fals* 19 iulie - o noua minciuna", a afirmat Departamentul de Comunicare PNL Iasi intr-un comunicat de presa."Liberalii si-au dat ieri (n.r 13 august) arama pe fata in plenul Consiliului Judetean, sabotand direct nu doar posibilitatea obtinerii unei finantari europene pentru spitalul mobil de la Letcani, ci si insasi functionarea acestuia. Cu o nesimtire fata de sanatatea iesenilor greu de descris in cuvinte, consilierii judeteni PNL si PMP au parasit sala de sedinte, refuzand pana si sa-si asume un vot impotriva.Plenul CJ a fost chemat ieri sa discute, printre altele, si doua proiecte referitoare la spitalul de la Letcani. Concret, primul proiect de hotarare viza schimbarea denumirii spitalului din actele CJ, astfel incat ea sa coincida cu cea din actele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST.Modificarea era necesara pentru a se putea solicita Comisiei Europene decontarea cheltuielilor facute cu infiintarea spitalului, eliminandu-se riscul ca angajatii de la Bruxelles sa presupuna ca ar fi vorba de doua spitale diferite", a afirmat Departamentul de Comunicare al PSD IasiReceptia lucrarilor este facuta in prezenta a numerosi oficiali in frunte cu presedintii consiliilor judetene Iasi si Neamt, Maricel Popa si Ionel Arsene, fiind prezentat ca singurul spital ROL 3 din tara si chiar din Sud-Estul Europei.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat atunci ca unitatea nu este asezata structural si inca nu are avizele necesare."Din cele 256 de paturi, 103 sunt pentru terapie si trei paturi de terapie pentru blocul operator. Acestea sunt dotate cu ventilatoare, injectomate, si absolut tot ce presupune un pat de terapie intensiva. Acest spital mobil are sala de operatie, sala de nasteri, sala de sterilizare, farmacie, depozite, policlinica, laboratoare pentru mai multe tipuri de analize, inclusiv PCR, radiologie dotata cu un computer tomograf fix si un aparat de radiologie mobil care se poate deplasa inclusiv in zonele de terapie intensiva. Practic, spitalul dispune de toate dotarile pentru a functiona de sine statator aici sau in alta locatie", declara, la ceremonia de predare a spitalului, Alina Popa, presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) EURONEST, care a achizitionat spitalul.Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, declara, in cadrul unei conferinte de presa, ca spitalul mobil de la Letcani a primit autorizatia de functionare din partea Directiei de Sanatate Publica Iasi."Unitatea nu are nici o negatie sau aviz de la ISU, nici de la Apele Romane, nici de la Mediu. Am recomandat sa inceapa o reevaluare la tot ce inseamna avize de obtinut. Am vazut si o neasezare structurala pe tot ce inseamna spital COVID-19. Nu am gasit acolo asezarea fiecarui compartiment care sa corespunda, ca este boli infectioase, ca este terapie intensiva. Astazi va fi o echipa comuna medicina de urgenta - terapie intensiva - DSP care va reorganiza in interior acest spital ca sa putem sa ii dam coordonare si acea organizare de spital suport COVID-19. (...) Spitalul de la Letcani nu corespunde si nu vor intra bolnavi astazi in acel spital. Reorganizarea structurala se poate face in 2-3 zile, din punctul meu de vedere. Dar avizele... inclusiv apa menajera care pleaca din acest spital inseamna un deseu biologic. Acolo vom avea pacienti cu COVID-19. Pana nu avem toate circuitele puse la punct si toate responsabilitatile asumate, inclusiv de acea apa menajera - unde se duce - nu putem gestiona un spital intr-o pandemie cu un risc biologic", a declarat Nelu Tataru.Nelu Tataru a mai spus ca va veni la unitatea din Letcani si Inspectia de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii pentru a evalua ce avize exista si cum au fost acordate."Deja au inceput dl. doctor Florin Rosu (seful Sectiei ATI a Spitalului de Boli Infectioase, n.r.), d-na doctor Carmen Dorobat (managerul aceluiasi spital, n.r.) si dl. doctor Lucian Eva (directorul Spitalului de Neurochirurgie, n.r.) o programare a pacientilor", a declarat Maricel Popa, presedintele CJ Iasi, intr-o conferinta de presa organizata la intrarea in complexul de la Letcani.Si Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt, s-a aratat optimist ca, "de saptamana viitoare, atunci cand vom putea sa transferam pacienti bolnavi de Covid-19 aici, la Iasi, vom putea si noi sa redeschidem sectii din Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt".Au trecut cinci luni de la semnarea contractului de achizitie cu firma turca SDI Global LLC. Documentul prevedea cerintele impuse la licitatie, respectiv livrarea in termen de 20 de zile si montarea intr-o saptamana. De la 27 mai, termenul ultim de asamblare a complexului a devenit 9 iulie, spitalul fiind finalizat abia saptamana trecuta. Directorul executiv al Euronest, asociatia care a cumparat spitalul, a precizat atunci ca vor fi calculate penalitatile de intarziere pentru perioada 9 iulie - 7 septembrie, acestea contand la pretul final, stabilit in urma licitatiei din aprilie la 13,2 milioane de euro."Daca vom avea la dispozitie aceasta gura de oxigen in ce priveste numarul de paturi, va fi o relaxare in primul rand din punct de vedere psihologic al medicului care lucreaza la patul bolnavului si, bineinteles, o relaxare din punct de vedere al perceptiei pe care pacientul poate sa o aiba in ceea ce priveste conditiile hoteliere", a spus Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase.Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Iasi a facut urmatoarele precizari cu privire la stadiul reglementarii din punct de vedere al protectiei mediului:"Documentatia a fost depusa de ADI EURONEST la APM Iasi pe data de 18.09.2020, iar in urma analizarii acesteia cu membrii Comisiei de Analiza Tehnica (CAT) ce functioneaza pe langa APM Iasi, s-a constatat ca aceasta nu contine informatiile relevante (modul de amplasare si functionare a modulelor, modalitatea de asigurare cu utilitatile necesare, gestionarea apelor uzate - epurare, dezinfectie si evacuare etc.) pentru fundamentarea unei decizii si s-au solicitat date si informatii suplimentare.Informatiile complete au fost depuse la APM Iasi in data de 06.10.2020, data in care s-a convocat si organizat sedinta CAT pentru analiza si decizie.La acest moment, APM Iasi a luat decizia de emitere a actului de reglementare pentru etapa de amenajare a spitalului. Draft-ul deciziei etapei de incadrare este pus la dispozitia publicului spre consultare pentru o perioada de 10 zile, asa cum prevede procedura legala (Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului), pe pagina noastra web apmis.anpm.ro / Sectiunea Reglementari / Drafturi acte de reglementare.In lipsa unor comentarii jutificate din partea publicului, actul final al APM Iasi pentru etapa de amenajare a spitalului va fi eliberat la finalul celor 10 zile.In ceea ce priveste autorizatia de mediu pentru etapa de functionare a spitalului, aceasta nu a fost solicitata inca, dar au avut loc discutii cu reprezentantii Spitalului Clinic de Boli Infectioase Iasi cu privire la documentatia necesara.APM Iasi asigura publicul larg ca, data fiind evolutia ingrijoratoare a situatiei epidemiologice, depune toate eforturile pentru ca Spitalul COVID de la Letcani sa obtina acordul si autorizatia de mediu in conformitate cu procedurile legale, dar nu poate fi raspunzatoare de intarzaierile si modul in care titularul gestioneaza demersurile pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii spitalului", a declarat Director executiv, ing. Galea Temneanu.Primii pacienti cu COVID-19 sunt internati la spitalul mobil de la Letcani, din judetul Iasi. Unitatea primeste, deocamdata, doar pacienti cu forme usoare si medii.Spitalul modular de la Letcani, judetul Iasi, a fost inaugurat in 16 octombrie, din nou, anuntul fiind facut de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Cateva ore mi tarziu, la spital au fost adusi si doi pacienti.Intrebat despre aceasta situatie, premierul Ludovic Orban a spus ca este convins ca situatia se va rezolva dupa ce Costel Alexe, candidatul PNL la Consiliul Judetean Iasi, va fi instalat."Dupa cum stiti, spitalul modular de la Letcani, a fost achizitionat de doua Consilii Judetene, Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Judetean Neamt. Din pacate, a fost folosit in campania electorala si informatiile care au fost transmise in timpul campaniei electorale, nu au corespuns realitatii. La ora actuala nu este functional. Sunt convins ca odata cu instalarea noului presedinte al Consiliului Judetean, vor fi intreprinse si sunt deja intreprinse demersuri, pentru a asigura functionarea spitalului modular de la Letcani", a spus Orban.Cum spitalul este in continuare subiect de disputa electorala, desi alegerile s-au terminat, fostul presedinte al Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, acuza o mana criminala, care a oprit instalatia de oxigen.