VIDEO Ministrul Costel Alexe a facut praf limba engleza la o conferinta in Madrid. Printre altele, demnitarul roman pronunta "axion", in loc de "action"

Clipul a fost inregistrat in decembrie 2019 la o conferinta pe teme de mediu de la Madrid, dar a devenit viral pe Facebook in aceste zile. Din imagini se vede cum ministrul Alexe incearca sa urmareasca discursul scris pe foaie, dar pronuntia in limba engleza face ca unele cuvinte sau expresii sa nu poata fi intelese.Potrivit CV-ului postat pe site-ul Camerei Deputatilor , Costel Alexe si-a evaluat discursul in limba engleza la nivelul C1 - Utilizator experimentat.Cum s-a mai autoevaluat Costel Alexe la limba engleza:Intelegere/Ascultare- B1 - Utilizator independent;Intelegere/ Citire- B1- Utilizator independent;Vorbire/Participare la conversatie- C1 - Utilizator experimentat;Scriere/ Exprimare scrisa- B2 - Utilizator independent.Costel Alexe este liderul PNL Iasi si artizanul aducerii in partid a primarului Mihai Chirica, ex- PSD . Alexe este si candidatul partidului pentru sefia Consiliului Judetean Iasi.Episodul cu ministrul Alexe este doar ultimul intr-un lung serial cu politicienii romani care incearca sa se exprime in limba lui Shakespeare si Dickens.In 2017, la ONU, Lia Olguta, ministrul Muncii la acea data, a uimit la randul ei audienta selecta cu discursul ei in limba engleza tinut la cea de-a 61-a sesiune a Comisiei ONU pentru conditia femeii, care a avut loc la New York. Olguta Vasilescu a sustinut un discurs in limba engleza, discurs citit de pe foaie.Un alt episod a fost oferit si de catre Crin Antonescu , in anul 2012, atunci cand ocupa functia de presedinte interimar in contextul suspendarii lui Traian Basescu Sigur, acest serial a inceput cu presedintele Iliescu, un vorbitor ok de limba engleza dar care a avut unele momente mai putin clare.Nu trebuie uitat nici episodul de trista amintire in care fostul Ministrul de Externe, Teodor Melescanu a intrat in direct la BBC.Si nu in ultimul rand episoadele in care fostul premier Viorica Dancila a vorbit in limba engleza.