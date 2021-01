Ziarul de Iasi: Costel Alexe ar fi divortat saptamana trecuta de sotia sa, Raluca

"Izbitoare este asemanarea acestui divort cu un altul notoriu la Iasi, in circumstante asemanatoare: cel al lui Gheorghe Nichita , inaintea retinerii fostului primar. Asta daca nu ar putea fi vorba de un divort aranjat, tocmai pentru a se pune la adapost averea familiei," scrie publicatia ieseana. Conform noului Cod Civil si al Legii notarilor si activitatilor notariale, cuplurile care decid sa isi incheie casnicia pe cale amiabila pot alege varianta divortului la notar.Spre deosebire de optiunea divortului in fata instantei judecatoresti, divortul este o procedura mult mai simpla si rapida, chiar si in cazul existentei copiilor minori, atat timp cat ambii soti sunt de acord in privinta anumitor aspecte. DNA a anuntat, luni, ca solicita ridicarea imunitatii fostului ministru, intr-un dosar in care il cerceteaza pentru luare de mita si instigarea la delapidare. In afacere este implicata si societatea Corporex SRL, la care actionar unic este Raluca Alexe.