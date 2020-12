Administratorul public al judetului Hunedoara: Afectiunile de care sufar au facut ca lupta mea cu coronavirusul sa fie destul de intensa

"Perioada pe care o traversez este una dintre cele mai provocatoare din viata mea, asta pentru ca afectiunile de care sufar au facut ca lupta mea cu coronavirusul sa fie destul de intensa. Recuperarea mea continua acasa, dar ma simt mai bine si sper ca in curand sa imi reiau activitatea", a scris, joi, pe Facebook , Costel Avram.Acesta le-a transmis un mesaj celor care nu cred in virus si a facut apel la respectarea maurilor de protectie."Celor care inca mai cred ca acest virus nu exista, le transmit ca este cat se poate de real, iar lupta nu este deloc usoara. Aveti grija de voi, aveti grija de cei dragi. Vom depasi aceasta perioada cu siguranta, dar sta in puterea fiecaruia dintre noi sa o facem cu multa responsabilitate si compasiune", a mai scris administratorul public al judetului Hunedoara.In 2 decembrie, Consiliul Judetean Hunedoara a transmis ca presedintele Laurentiu Nistor a fost confirmat cu noul coronavirus.In aceeasi zi, administratorul public al judetului, Costel Avram, a fost internat, cu simptome specifice, ulterior fiind testat pozitiv.CITESTE SI: