Costel Cîrje coafează de 30 de ani, iar în 2015, după 10 ani de lupte greco-romane și alți 15 de dansuri populare, s-a apucat de triatlon. El concurează în cele mai grele competiții, unde pedalează 90 de kilometri, înoată 1,9 km și aleargă 21 km.

Până la 48 de ani, Costel Cîrje a realizat cam tot ce și-a propus. Este coafez de 30 de ani, cum îi place lui să își spună și face sport de performanță de când se știe.

„De mic am făcut 10 ani de lupte greco-romane, după care 15 ani am mers la dansuri populare”, spune Costel Cîrje, sportiv de Half și Full Ironman.

În 2007 datorită, fetiței sale și-a descoperit vocația pentru înot.

„Atunci a început toată povestea asta frumoasă și îi mulțumesc Mariei că i-a plăcut înotul și o dată cu ea am început și eu. Mi-am spus că decât să stau printre părinți, atunci când o așteptam, mai bine intru și eu în apă cu ea”, a explicat el.

„Nu m-am gândit niciodată că voi concura în competiții de triatlon. Datorită perseverenței, antrenamentelor zilnice și prietenilor care au fost alături de mine, am reușit”, a completat Costel Cîrje.

Anul acesta a început în forță pentru Costel. El a fost singurul român care a participat la Half „Ironman Sardegna”, unde a concurat alături de 2000 de participanți și a terminat cursa pe locul 300.

„M-am bucurat mult că am fost singurul român din competiție. A fost un concurs foarte greu. La bicicleta am avut 1100 metri diferență de nivel. Au fost și emoții mari, dar a fost frumos. Am concurat pe 30 de grade”, a subliniat sportivul.

Costel face triatlon din pasiune și știe care sunt planurile sale de viitor în ceea ce privește acest sport. „Îmi doresc să fiu sănătos și să concurez mulți ani de acum înainte. Când văd la concursuri acea categorie de sportivi de +70, dintre care, unii aleargă, pedalează și înoată aproape cot la cot cu mine, îmi doresc ca pe viitor să ajung și eu ca ei”, a adăugat el.

Costel tunde și coafează de la 18 ani, iar microbul îl are din familie. Părinții săi au făcut tot asta.

Costel are salonul lui în Pitești, iar colegă de scaun îi este chiar soția. „Pe soția mea am atras-o alături de mine la triatlon ca sponsor principal, atât. Toată lumea mă întreabă cine mă ajută, ea mă ajută și îmi înțelege pasiunea” spune Costel Cîrje, sportiv de Half și Full Ironman.

Costel are clientele sale de ani de zile, care l-au urmat peste tot. Unele vin din alte orașe pentru a fi aranjate de către el.

„Eu sunt coafez, nu am făcut nicio școală de hairstylist. Pot să spun că m-am născut în salonul de coafură, părinții au lucrat în domeniu și acolo am trăit. Dădeam un pic cu mătura, mai scoteam un bigudiu, mai puneam un bigudiu. Primul contract de colaborare l-am avut în 1988. După 2 ani de ucenicie am început să și lucrez. Aveam 18 ani, tundeam, coafam și ușor, ușor, mi-am dorit să am salonul meu, să am postul meu de lucru, să am clientele mele”, a precizat sportivul.

Costel încearcă să își împartă timpul cât poate de bine între salon, acolo unde programările sunt făcute pentru următoarele luni și pasiunea pentru triatlon.

„Agenda e plină, dar timpul meu e bine împărțit. Muncesc în fiecare zi de la 10 până seara la salon, iar diminețile le am rezervate antrenamentelor”, a încheiat Costel Cîrje, sportiv de Half și Full Ironman.

