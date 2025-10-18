Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a copilărit în zona afectată de explozia blocului din cartierul bucureștean Rahova.

Înaintea derby-ului cu Dinamo de duminică, Costel Gâlcă s-a referit și la tragedia în urma căreia au murit 3 oameni, mai ales în contextul în care rudele apropiate ale antrenorului locuiesc în continuare în acea zonă.

"O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat, inițial am citit mesajul greșit trimis de un prieten dinamovist, alături de care am jucat. Eram atent la altceva și când am văzut mai bine că s-a produs accidentul tragic am început să-i sun pe tatăl meu, pe frații mei, care stau acolo.

Am reușit să vorbesc cu ei, mi-au spus că sunt bine. Vreau să-mi exprim gândurile pentru familiile îndoliate. Inima mea este alături de ei. Autoritățile au reacționat destul de repede, i-au ajutat. Este un accident tragic și nu ar trebui să se întâmple în țara noastră", a spus Costel Gâlcă, care și-a stăpânit cu greu lacrimile.

“Ne așteptăm un meci frumos pentru orice suporter. Cred că toți jucătorii își doresc să intre din primul minut. De dorit să facem un meci perfect. Dinamo e într-o formă foarte bună, o echipă cu calitate, care încearcă la fiecare meci să își impună jocul. O echipă agresivă, trebuie să avem inteligența necesară pentru a contracara acest joc și a profita de spațiile pe care le lasă. Trebuie să avem inspirație în fața porții”, a completat Gâlcă, despre meciul Dinamo - Rapid.

