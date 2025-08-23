"V-a deranjat că nu v-a dat mâna?” Ironia cu care a răspuns antrenorul Costel Gâlcă

"V-a deranjat că nu v-a dat mâna?" Ironia cu care a răspuns antrenorul Costel Gâlcă
Costel Gâlcă. Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Rapid București a învins-o pe Metaloglobus București cu scorul de 2-1 (2-1), vineri seara, în deplasare, la Clinceni, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii de fotbal.

Rapid a deschis scorul prin Constantin Grameni (16), care a reluat la colțul scurt, după ce fundașul George Caramalău a respins greșit șutul lui Tobias Christensen. Echipa antrenată de Costel Gâlcă și-a dublat avantajul la scurt timp (21), prin bosniacul Elvir Koljic, din centrarea lui Christensen.

Nou-promovata a înscris în finalul primei reprize, prin Ely Fernandes (43), care a profitat de ezitarea portarului Franz Stolz la centrarea lui Andrei Sava.

În minutul 67, Costel Gâlcă l-a introdus pe Rareș Pop în locul lui Claudiu Petrila, care i-a salutat pe toți cei de pe bancă, dar nu și pe antrenorul său.

"V-a deranjat că Petrila nu v-a dat mâna?”, a fost întrebat Gâlcă la final.

”O, foarte mult! Nu, n-a dat mâna cu mine pentru că eram întors, dar după am dat. Am vorbit și cu el în vestiar. Nu știu de unde până unde! Nu s-a întâmplat nimic. Eram întors, de obicei dau mâna cu ei. Dar nu, nu s-a întâmplat nimic", a răspuns antrenorul, cu ironie.

”N-am dat mâna pentru că domnul Gâlcă era atent la meci, nu voiam să-l deranjez, nimic mai mult. Voiam mai mult de la mine, probabil că a fost o schimbare tactică”, a explicat și Petrila.

