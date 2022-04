Costel Galca, in fata primului meci tare la Espanyol: Vrem sa castigam!

Echipa antrenata de Costel Galca, Espanyol Barcelona, va juca trei meciuri in 12 zile cu FC Barcelona, la inceputul anului. Inainte de acestea, insa, este programata deplasarea la castigatoarea Europa League, FC Sevilla.

"E o partida complicata, cu un rival foarte bun, care are fotbalisti mari. Dar noi mergem acolo sa jucam, sa atacam, avem ambitia sa castigam", a spus Galca, citat de Digi Sport.

"Va fi un meci foarte greu, Sevilla este o echipa mare, care joaca de ani buni la nivel inalt si o face bine. Ataca, are jucatori care pot destabiliza orice aparare, dar vom incerca sa-i blocam", a mai declarat antrenorul roman, la conferinta de presa, citat si de Sport.ro.

De asemenea, acesta a precizat ca isi doreste sa castige si meciurile cu FC Barcelona: "Eu am ambitia sa castigam toate meciurile si asta le-am spus si jucatorilor".

In ce priveste noile achizitii, Galca a mentionat ca dupa meciurile cu Sevilla si Barcelona se va analiza ce jucatori este nevoie sa fie adusi.

In schimb, presedintele clubului, Joan Collet, a spus ca vor fi adusi doar jucatori imprumutati sau liberi de contract, adaugand ca romanul l-a transmis ca nu vrea intariri.

Meciurile cu FC Barcelona vor avea loc pe 2 ianuarie, in campionat, si 6 si 13 ianuarie, in Cupa Regelui Spaniei. Dupa 16 etape, echipa romanului se afla pe locul 12 in clasament, cu 20 de puncte. Meciul cu Sevilla, locul 8, incepe la ora 19:15 si va fi transmis format live score pe Ziare.com.

