Program infernal pentru Galca in Primera Division: Trei meciuri cu FC Barcelona in 11 zile!

Vineri, 18 Decembrie 2015, ora 13:57
2883 citiri
Program infernal pentru Galca in Primera Division: Trei meciuri cu FC Barcelona in 11 zile!
Foto: RCD Espanyol

Costel Galca va avea un program infernal in prima parte a anului viitor pe banca tehnica a celor de la Espanyol.

Dupa ce, la primul meci oficial, a reusit s-o califice pe Espanyol in optimile de finala ale Cupei Regelui, tehnicianul roman si-a aflat vineri si adversara din aceasta faza a competitiei.

Espanyol va intalni in optimi rivala locala FC Barcelona, ceea ce inseamna ca cele doua grupari catalane se vor duela de trei ori in mai putin de doua saptamani.

Echipa lui Galca va primi vizita celor de la FC Barcelona in data 2 ianuarie, in Primera Division.

Patru zile mai tarziu, Espanyol se va deplasa pe Camp Nou pentru partida tur din Cupa, iar dupa o saptamana va urma returul, din nou pe Cornella-El Prat.

Costel Galca a preluat-o pe Espanyol Barcelona in aceasta saptamana, el semnand un contract valabil pana la finalul sezonului.

In primul meci oficial, catalanii au trecut cu scorul de 2-1 de cei de la Levante.

M.D.

Ce notă și-a dat Nicușor Dan după 100 de zile ca președinte. ”La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 de minute nu scriam nimic pe foaia de concurs"
Ce notă și-a dat Nicușor Dan după 100 de zile ca președinte. ”La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 de minute nu scriam nimic pe foaia de concurs"
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a justificat autoevaluarea de „7-8” ca şef al statului, explicând că, asemenea participării sale la olimpiade, îşi construieşte strategia în timp şi...
Ce spune mai spune Nicușor Dan despre anularea alegerilor din România. "Am avut numeroase rapoarte din diferite țări."
Ce spune mai spune Nicușor Dan despre anularea alegerilor din România. "Am avut numeroase rapoarte din diferite țări."
Președintele Nicușor Dan a subliniat că, la opt luni de la anularea alegerilor prezidențiale, partenerii externi privesc diferit fenomenul dezinformării rusești. El a arătat că numeroase...
#Espanyol Galca program, #Galca Espanyol Barcelona, #Barcelona Espanyol program meciuri , #Espanyol
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Spectacolul Ligii Campionilor începe azi! Meciuri de vis încă din prima etapă: Chivu își înfruntă fosta echipă
  2. Genoa lui Șucu a smuls un egal în prelungiri. Ce a făcut internaționalul român Nicolae Stanciu
  3. Conor McGregor nu mai vrea să fie preşedintele Irlandei. Motivul invocat de starul MMA
  4. Suma exorbitantă cu care s-a vândut un abțibild Panini cu Messi. Este prima dată când un cartonaș de fotbal atinge acest nivel
  5. Meci perfect făcut de Dinamo la Ploiești! Ciobotariu, băgat în ședință
  6. Echipa revelație din Superliga a urcat pe loc de play-off! Partidă de vis în deplasare
  7. Marele fotbalist polonez, atacat din România: "Prostul ăla de Lewandowski, efectiv ultima gloabă..."
  8. Cel mai bun jucător al Craiovei, refuzat de Dinamo. Câinii au ratat un superatacant
  9. După Iași, naționala U21 va ajunge și la Cluj, și Arad. Cum îți poți cumpăra un bilet
  10. Fantasticul Armand Duplantis a bătut pentru a 14-a oară recordul mondial VIDEO