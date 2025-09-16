Program infernal pentru Galca in Primera Division: Trei meciuri cu FC Barcelona in 11 zile!

Costel Galca va avea un program infernal in prima parte a anului viitor pe banca tehnica a celor de la Espanyol.

Dupa ce, la primul meci oficial, a reusit s-o califice pe Espanyol in optimile de finala ale Cupei Regelui, tehnicianul roman si-a aflat vineri si adversara din aceasta faza a competitiei.

Espanyol va intalni in optimi rivala locala FC Barcelona, ceea ce inseamna ca cele doua grupari catalane se vor duela de trei ori in mai putin de doua saptamani.

Echipa lui Galca va primi vizita celor de la FC Barcelona in data 2 ianuarie, in Primera Division.

Patru zile mai tarziu, Espanyol se va deplasa pe Camp Nou pentru partida tur din Cupa, iar dupa o saptamana va urma returul, din nou pe Cornella-El Prat.

Costel Galca a preluat-o pe Espanyol Barcelona in aceasta saptamana, el semnand un contract valabil pana la finalul sezonului.

In primul meci oficial, catalanii au trecut cu scorul de 2-1 de cei de la Levante.

M.D.

