Ce l-a supărat pe Costel Gâlcă în derby-ul Rapid - FCSB: ”Nu am arătat bine”

Autor: Teodor Serban
Luni, 18 August 2025, ora 09:33
Costel Gâlcă. Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 2-2, că formaţia sa nu a arătat bine ca joc, el precizând că jucătorii au fost prea lenţi. “Am revenit pe final mai mult cu inima decât cu ce am pregătit în cursul săptămânii”, a afirmat antrenorul.

“Sunt mulţumit pentru că am revenit pe final, mai mult cu inima decât cu ce am pregătit în cursul săptămânii. Am fost prea lenţi şi câteodată am greşit şi fără presiune în prima repriză. Poate şi pentru că era derbi, dar cred că jucătorii sunt destul de maturi ca să poată să joace mai bine. Mă aşteptam să joace mult mai bine în prima repriză. Cei care au intrat au avut atitudine şi poate idei mai clare.

Am luat goluri foarte uşoare. Nici noi n-am avut ocazii exagerat de multe. E o greşeală mare cum au stat mijlocaşii, trebuiau să se retragă, nu mai zic de concentrare asupra jocului. Ca joc nu am arătat bine, mă aşteptam la mult mai mult, să fim mai dinamici”, a spus Gâlcă.

Echipa FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.

