Vineri, 02 Ianuarie 2015, ora 09:25
6697 citiri
Imagini fabuloase de la Manchester: Primire impresionanta pentru Pantilimon (Video)
Foto: Youtube

Costel Pantilimon a avut parte de o primire impresionanta la Manchester din partea fostilor sai coechipieri de la Manchester City.

Internationalul roman, care a evoluat pe stadionul City of Manchester in calitate de adversar, fiind acum legitimat la Sunderland, a fost intampinat cu multa caldura de oficiali si fotbalisti deopotriva.

"Panti" s-a salutat cordial cu mai multi oameni din staff-ul lui City, dupa care s-a imbratisat si a glumit cu fostii sai rivali, Joe Hart si Richard Wright.

Ca o ironie, ambii portari au fost rezerve in partida disputata in prima zi a anului, buturile lui City fiind aparate de argentinianul Willi Caballero.

Dupa fluierul de final, Pantilimon a fost salutat si de antrenorul "cetatenilor", Manuel Pellegrini.

Mai mult, goalkeeperul roman a fost laudat chiar pe site-ul oficial al fostei sale echipe pentru prestatia sa.

"Costel a fost intr-o forma de zile mari in aceasta partida!", au scris redactorii clubului din Manchester.

In ciuda evolutiei apreciata de mai toti specialistii, echipa lui Pantilimon a pierdut intalnirea cu Manchester City, scor 3-2.

Iata imaginile surprinse in tunelul de acces spre vestiare, in care se poate observa primirea calduroasa de care a avut parte "Panti":

