Pantilimon, meci de foc in Premier League: Americanii pun presiune pe roman

Costel Pantilimon va avea un meci de foc in Premier League de Boxing Day, urmand a-si infrunta fosta echipa, Manchester City.

Cum actualul club al romanului, Sunderland, nu sta deloc bine in clasament, jurnalistii americani pun presiune pe "Panti" inaintea disputei.

ESPN scrie ca uriasul portar roman trebuie sa evolueze la cel mai inalt nivel daca cei de la Sunderland vor sa spere la o surpriza.

"Antrenorul lui Sunderland are nevoie ca portarul roman sa faca un meci bun, in genul celor din sezonul trecut, atunci cand a avut un rol important in evitarea retrogradarii de catre echipa sa", arata sursa citata.

Intalnirea dintre Manchester City si Sunderland este progranata sambata seara, incepand cu ora 17:00.

Inaintea partidei, "cetatenii" ocupa locul al treilea in clasamentul din Premier League, in timp ce "pisicile negre" se afla pe o dezamagitoare pozitie a 19-a, retrogradabila.

M.D.

