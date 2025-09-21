Pantilimon, meci de foc in Premier League: Americanii pun presiune pe roman

Vineri, 25 Decembrie 2015, ora 18:38
3630 citiri
Pantilimon, meci de foc in Premier League: Americanii pun presiune pe roman
Foto: Sunderland AFC

Costel Pantilimon va avea un meci de foc in Premier League de Boxing Day, urmand a-si infrunta fosta echipa, Manchester City.

Cum actualul club al romanului, Sunderland, nu sta deloc bine in clasament, jurnalistii americani pun presiune pe "Panti" inaintea disputei.

ESPN scrie ca uriasul portar roman trebuie sa evolueze la cel mai inalt nivel daca cei de la Sunderland vor sa spere la o surpriza.

"Antrenorul lui Sunderland are nevoie ca portarul roman sa faca un meci bun, in genul celor din sezonul trecut, atunci cand a avut un rol important in evitarea retrogradarii de catre echipa sa", arata sursa citata.

Intalnirea dintre Manchester City si Sunderland este progranata sambata seara, incepand cu ora 17:00.

Inaintea partidei, "cetatenii" ocupa locul al treilea in clasamentul din Premier League, in timp ce "pisicile negre" se afla pe o dezamagitoare pozitie a 19-a, retrogradabila.

M.D.

Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS
Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS
Călin Georgescu este politicianul cu cel mai mare capital de încredere, de 40%, potrivit unui sondaj realizat de CURS. În urma sa este un alt lider suveranist, George Simion. Potrivit...
AUR ar câștiga alegerile, detașat. USR, în picaj SONDAJ CURS
AUR ar câștiga alegerile, detașat. USR, în picaj SONDAJ CURS
Un nou sondaj, realizat de CURS, în perioada 5-19 septembrie, arată intențiile de vot ale românilor. Potrivit cercetării sociologice, formațiunea lui George Simion ar câștiga alegerile, în...
#Pantilimon Manchester City Sunderland, #Pantilimon Premier League Manchester City, #Pantilimon Sunderland meciuri , #Manchester City
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au "explodat" la adresa CFR-ului, dupa decesul lui Ciprian Scrobota: "Josnic!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au "explodat" la adresa CFR-ului, dupa decesul lui Ciprian Scrobota: "Josnic!"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Decizie majoră la FCSB, după seria neagră din campionat: „Drumul nostru se desparte aici”
  2. Pintilii l-a sunat pe Becali: „Mi-a zis că nu mai poate. Mă enervez.”
  3. Finală dramatică la WTA Seul. Ce-a făcut poloneza Swiatek, după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea
  4. Formula 1: liderul clasamentului general "a comis-o" în Azerbaidjan. Cum arată topul piloților după cursa din Baku
  5. Șoc în Anglia! Antrenorul care a câștigat Premier League cu Liverpool a murit la doar 47 de ani
  6. Weekend de coșmar pentru liderul clasamentului din Formula 1. Ce-a pățit în cursa din Azerbaidjan VIDEO
  7. Evoluție entuziasmantă pentru românul Cătălin Preda în circuitul mondial. Popovici, doar pe locul 7
  8. Carlos Alcaraz a fost învins, iar echipa Europei e surclasată de Restul Lumii
  9. Răzvan Lucescu a răbufnit după ultimul meci: ”Sunt ipocrite!”
  10. Primele victorii ale României la Campionatul Mondial de canotaj