Pantilimon, meci mare in Premier League

Costel Pantilimon impresioneaza la Manchester City.

Goalkeeperul roman a revenit in poarta "cetatenilor" si a avut o prestatie remarcabila in partida castigata de echipa lui, scor 3-0, in fata lui Swansea.

Pantilimon a fost pus de mai multe ori la incercare de atacantii adversi, dar de fiecare data s-a descurcat excelent.

Golurile partidei au fost marcate de Negredo (min.8) si Nasri (min.58 si 77).

A fost cel de-al 4-lea meci jucat de Pantilimon in Premier League, toate in acest sezon.

In meciul disputat la mijlocul saptamanii in Liga Campionilor, poarta lui Manchester City a fost aparata de Joe Hart, titular incontestabil pana in acest sezon.

I.G.

Ads