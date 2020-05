Costel Pantilimon, anunt de ultima ora in ce priveste viitorul sau in fotbal

Ziare.

El e este jucatorul celor de la Nottingham Forest, echipa de liga secunda in Anglia, fosta campioana a Europei. Si este echipa unde romanul fost portar la Poli Timisoara sau Manchester City isi doreste sa ramana si sezonul urmator."Trebuie sa ma intorc in Anglia, mai am contract cu cei de la Nottingham. Acum am vazut ca si prin Anglia s-a stabilit reinceperea sezonului curent. Sunt discutii, se poate sa raman acolo si la anul pentru ca eu niciodata nu am zis ca nu vreau sa raman", puncta banateanul pentru televiziunea TelekomSport.Portarul roman a raspuns si la intrebarea in ce campionat si-ar dori mult sa evolueze: "Germania, de exemplu ar fi o idee, tot timpul pentru mine a fost o chestie asa...chiar as vrea sa incerc intr-o zi. Avusesem acum multi ani niste discutii. E un fotbal placut, e un fotbal cu multa calitate si e un campionat care imi place", a mai adaugat "Panti" la aceeasi televiziune mai sus citata.Costel Pantilimon are 33 de ani si a mai evoluat in Anglia si pentru Manchester City, Sunderland sau Watford.Nottingham Forest detine recordul de a fi singura echipa din Europa cu mai multe Cupe ale Campionilor Europeni cucerite comparativ cu titluri. Are 2 CCE in 1979 si 1980, dar un singur titlu in Anglia, in 1978.D.A.