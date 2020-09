Pantilimon a semnat cu Denizlispor: "A fost o decizie usoara"

"Prima impresie a fost extraordinara. Imi place sa lucrez cu astfel de oameni, au fost foarte amabili de la inceput, sunt profesionisti, asa ca pentru mine a fost o decizie usoara. Am venit aici ca sa joc fotbal, ca sa ajut echipa sa isi atinga obiectivele.Este o placere reala sa fiu aici. Am vorbit cu multi, sunt multi romani in Turcia. Am vorbit cu Sapunaru, a spus lucruri frumoase despre club. Sunt bubcuros si abia astept sa incep aici", a declarat Pantilimon la prezentarea oficiala.Potrivit presei, Pantilimon a semnat un contract pe un an, cu optiune pentru inca un an.Pantilimon a venit la Denizlispor de la Nottingham Forest, club la care era legitimat din iulie 2018. In a doua parte a sezonului 2019/2020, portarul roman a jucat la Omonia Nicosia, sub forma de imprumut.