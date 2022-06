Canacheu: STS avea toate argumentele sa monteze o linie telefonica la biroul lui Basescu

Presedintele Comisiei de aparare a Camerei, Costica Canacheu (PDL), a declarat, joi, ca STS avea toate datele si argumentele sa monteze o linie telefonica la biroul presedintelui suspendat Traian Basescu, iar Comisia senatoriala de aparare a fost convocata fara procedura pentru a discuta aceasta tema.

"E surprinzator ca in jurul unui telefon firesc sa existe in biroul presedintelui suspendat sa genereze o asmenea chestiune si asemenea comentarii", a precizat Costica Canacheu, aratand ca aceasta este o "actiune curenta a serviciului" si ca a existat un precedent la referendumul din 2007, relateaza Mediafax, citata de Realitatea TV.

Canacheu a adaugat ca, in 2007, in aceeasi maniera, presedintele suspendat, dupa cum are in continuare protectia SPP, asa are acces si la telefonia speciala.

Costica Canacheu a aratat ca membrii comisiei senatoriale de aparare au fost convocati fara procedura, pentru ca nu au aprobare de la Biroul Permanent, explicand ca de aceasta comisie nu are legaturi institutionale in sensul de a trimite note sau rapoarte in mod oficial CSAT, concluzia fiind ca aceasta comisie s-a intalnit in afara procedurilor parlamentare.

"Nu avea niciun argument, niciun temei procedural, ce nu e interzis se poate si, daca a existat si un precedent la prima suspendare, STS avea toate datele si argumentele sa procedeze in consecinta", a apreciat Canacheu.

Canacheu a mai sustinut ca senatorul PNL Cristian David, presedintele Comisiei de aparare a Senatului, si presedintele interimar Crin Antonescu nu fac decat sa "caute un nod in papura pentru o eventuala continuare a demiterilor responsabililor institutiilor statului, Senat, Camera Deputatilor, Avocatul Poporului, presedintele si acum STS".

Presedintele Comisiei de aparare din Senat, Cristian David, a declarat, joi, dupa audierea sefului STS, Marcel Opris, ca membrii comisiei au ajuns la concluzia ca instalarea si functionarea liniei speciale la sediul de campanie al lui Basescu se situeaza in afara prevederilor si normelor legale.

Cristian David a declarat, la finalul sedintei comisiei de aparare din Senat, in cadrul careia a fost audiat si seful STS, Marcel Opris, ca presedintele suspendat nu poate beneficia de un sistem ca acela instalat de Serviciul de Telecomunicatii Speciale la sediul de campanie al presedintelui suspendat, Traian Basescu. Presedintele Comisiei de aparare a sustinut ca generalul Marcel Opris si-a depasit competentele.

Cristian David a anuntat ca va trimite Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) concluziile comisiei de aparare pe aceasta tema.

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Marcel Opris, a declarat, joi, dupa audierea in Comisia de aparare a Senatului, ca a prezentat toate documentele, hotarari ale CSAT, care arata ca instalarea liniei speciale la sediul de campanie al lui Traian Basescu s-a facut in mod legal.

