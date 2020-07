Consiliul General a respins proiectul de hotarare privind darea in plata a unei parti din Satul Francez. Costanda poate executa Primaria Capitalei

Proiectul a fost respins deoarece s-au inregistrat doar 28 de voturi "pentru", in conditiile in care pentru a fi adoptat era nevoie de votul favorabil a cel putin doua treimi din numarul consilierilor municipali. S-au mai inregistrat trei voturi "impotriva" si 16 abtineri.Proiectul de hotarare prevedea aprobarea darii in plata "a imobilelor teren in suprafata totala de 11.102 mp si constructiile situate pe acesta (...) ca modalitate de executare silita a titlurilor executorii reprezentate de Decizia civila nr. 832A/11.07.2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 1011/2/2016 si mentinuta prin decizia civila nr. 1158/04.06.2019 pronuntata de Inalta Curtea de Casatie si Justitie (...) Imobilele ce urmeaza a face obiectul darii in plata vor fi evaluate de un expert ANEVAR, evaluarea urmand a fi propusa spre insusire Consiliului General al Municipiului Bucuresti, anterior incheierii actului de dare in plata".Potrivit referatului de aprobare a proiectului, la solicitarea creditorilor Maria si Costica Constanda a fost deschis dosarul de executare nr. 202EP/2018 la BEJ Peticaru Eduard, pentru recuperarea creantei ce decurge din titlul executoriu reprezentat de Decizia civila nr. 832A/2018 pronuntata in dosarul nr. 1011/2/2016. Somatia de plata nr. 202EP din 6 ianuarie 2020 a fost inregistrata la Directia Juridic sub nr. 642/14.01.2020, iar notificarea privind Masura infiintarii popririi nr. 202EP din 5 martie 2020 a fost inregistrata la Directia Juridic sub nr. 5130/06.03.2020."Prin cererea nr. L/CC/PB/9217, inregistrata la Directia Juridic sub nr. 10256/29.06.2020, creditorii Constanda Costica si Constanda Maria si-au aratat disponibilitatea in ceea ce priveste executarea silita in conditiile art. 1492 cod civil , art. 5 din OG nr. 22/2002 si art. 630 cod procedura civila. Creditorii Constanda Costica si Constanda Maria au transmis Directiei Juridic propunerea ca suprafata totala de 11.102 mp si constructiile situate pe aceasta (...) din totalul suprafetei ce ar urma sa reintre in proprietatea Municipiului Bucuresti conform Deciziei civile nr. 832A/11.07.2018 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti in dosarul nr. 1011/2/2016 sa le fie atribuita in proprietate, urmand ca valoarea acelei suprafete sa fie dedusa din obligatiile de plata pe care Municipiul Bucuresti le are stabilite de catre instanta de judecata fata de Constanda Costica si Constanda Maria", se explica in referat.Inainte de a se trece la vot, Sorin Chirita, administratorul public al Municipiului Bucuresti, a atras atentia asupra riscurilor in cazul neadoptarii proiectului."Vorbim de un vot de doua treimi si vorbim de acea executare pe care domnul Constanda a facut-o catre Primaria Municipiului Bucuresti, practic ne-a blocat de mai multe ori conturile. In situatia in care acest proiect nu trece, vom avea surpriza sau exista posibilitatea ca domnul Constanda sa blocheze conturile Municipiului Bucuresti si astfel sa punem in pericol public toate spitalele, transportul public, termoficarea si toate serviciile de utilitate publica, pentru ca nu vom mai avea posibilitatea sa le platim, deci suntem in acest risc (...) pentru ca noi nu avem sumele disponibile pentru a face aceasta plata care a fost castigata in instanta", a transmis Chirita.Primarul general Gabriela Firea declara, in iunie 2019, dupa pronuntarea deciziei ICCJ, ca municipalitatea are de platit peste 115 milioane de euro."Dupa cum stiti, ieri a fost pronuntata decizia irevocabila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in procesul cu omul de afaceri Costica Constanda. In anul 2003, adica acum mai bine de 16 ani, primarul Traian Basescu a retrocedat zona verde din Parcul Bordei, in suprafata de aproximativ 33.000 mp, in schimbul terenului de peste 28.000 de mp din Satul Francez, pentru care familiile Lincaru si Tudor adusesera certificate de mostenitor si acte de proprietate, pentru a demonstra ca le apartinusera", preciza Firea.Potrivit primarului general, Costica Costanda a cumparat drepturile litigioase de la cele doua familii Lincaru si Tudor."Precizez ca alte rude ale celor doua familii au fost despagubite cu sume consistente in bani de catre statul roman - ANRP, tot in perioada respectiva. In anul 2007, unii consilieri generali nu au fost de acord sa se construiasca un ansamblu imobiliar cu cladiri de 5 etaje in Parcul Bordei. Ca urmare, suntem nevoiti acum sa platim peste 115 milioane de euro, dintre care: 69 milioane euro contravaloarea terenului respectiv din Satul Francez, restul reprezentand dobanzi aferente din 2010 si pana acum si alte cheltuieli accesorii. (...) Potrivit aceleiasi decizii ale ICCJ, Constanda trebuie sa restituie Municipiului Bucuresti un teren in Satul Francez in suprafata de 28.500 mp si constructiile edificate pe acesta. Litigiul solutionat irevocabil ieri de ICCJ a inceput in anul 2010", adauga Gabriela Firea.