A murit unul dintre profesioniștii de renume ai TVR-ului. Mesajul emoționant transmis de Horia Brenciu: „Mi se dezvăluiau secretele editării”

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 16:21
1139 citiri
A murit unul dintre profesioniștii de renume ai TVR-ului. Mesajul emoționant transmis de Horia Brenciu: „Mi se dezvăluiau secretele editării”
Horia Brenciu la Sala Palatului FOTO: Instagram/ Horia Brenciu

Costică Marciuc, unul dintre cei mai respectați editori de montaj ai Televiziunii Române, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani. Cu o carieră de peste patru decenii în domeniu, Marciuc a fost un pilon al echipelor de producție TVR, contribuind la realizarea unor emisiuni și filme de televiziune de referință.

Printre cele mai cunoscute producții la care a lucrat se numără emisiunea-concurs Robingo, prima de acest tip cu licență străină din România, și Memorialul Durerii, un serial documentar despre rezistența anticomunistă, realizat de Lucia Hossu Longin. În cadrul acestui proiect, Marciuc a colaborat îndeaproape cu echipa pentru a crea o atmosferă autentică, utilizând imagini sugestive precum porți, zăbrele și sârmă ghimpată, care au devenit simboluri ale suferinței din închisorile comuniste.

Pe lângă realizările sale profesionale, Costică Marciuc a fost un mentor pentru numeroși editori de imagine, fiind apreciat pentru răbdarea și dedicarea cu care îi învăța tainele meseriei. A fost, de asemenea, un om deosebit în viața personală, iubit de familie și respectat de colegi.

Mesajul emoționant al lui Horia Brenciu

Horia Brenciu, care l-a cunoscut pe Costică Marciuc încă din 1993, a postat un mesaj emoționant pe Facebook, în care povestește despre întâlnirile lor și despre impactul pe care Marciuc l-a avut asupra carierei sale:

„A murit Costică Marciuc.

A fost editor de montaj, unul dintre profesioniștii de elită ai TVR-ului.

L-am cunoscut în 1993, când, după filmarea pilotului emisiunii Robingo, proaspăta echipă de la redacția Jocuri și Concursuri, în frunte cu Doru Dumitrescu, s-a instalat în PPV 1, la masa de montaj, locul în care Costică era stăpân.

Pentru mine au urmat 5 ani de Robingo, duminică de duminică, ani în care, la fiecare vizită în bârlogul lui Costică, mi se dezvăluiau secretele editării, unul câte unul.

Azi, în satul Joița, locul în care se retrăsese de ceva ani era tristețe mare. Omul care era cunoscut de toată lumea a părăsit. “Un stop nenorocit”, mi-a spus Ana, fata lui. De la vecina, până la preotul satului, toată lumea avea câte o istorie despre el. Și aveau ce să povestească.

În urma lui rămân piese de teatru, filme de televiziune, nenumărate emisiuni pe care le-a montat, generații de editori de imagine pe care i-a învățat frumoasa meserie care l-a definit. A fost premiat de profesioniști, apreciat de colaboratori și mult iubit de familia lui pe care am cunoscut-o cu mulți ani în urmă.

Până la 20 de ani văzusem emisiuni la televizor, dar acolo, la masa de montaj a lui Costică s-a produs un miracol. El a dat un “in” și un “out” și a scos o bâlbâ. Apoi a pus peste ea un insert, adică un cadru de public. Magia montajului are mai bine de 100 de ani, dar eu am descoperit-o undeva, pe un culoar al TVR-ului, într-o seară din 1993. Edita… Costică Marciuc!

Și încă ceva… De la biserică la cimitir am mers la braț cu Lucia Hossu Longin. Am rămas în urma cortegiului și am realizat că al nostru Costică ne-a făcut, amândurora, un “montaj” care se compensa de minune. El edita, săptămânal, 2 emisiuni. La una plângea și își încleșta dinții, iar la cealaltă, râdea și făcea mișto. Una era Robingo, prima emisiune concurs cu licență străină din România. Cealaltă era MEMORIALUL DURERII.

Costică doar 68 de ani….

Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească.”, a scris Brenciu pe Facebook.

Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea
Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea
Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, după ce o solicitare similară a fost respinsă în Parlamentul...
Theodor Paleologu atacă falsul patriotism al lui Dan Tanasă. "Nu e singurul dobitoc. E vorba de o xenofobie a unor cretini"
Theodor Paleologu atacă falsul patriotism al lui Dan Tanasă. "Nu e singurul dobitoc. E vorba de o xenofobie a unor cretini"
Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, s-a declarat revoltat de oamenii care, mimând falsul patriotism, devin agresivi și manifestă ură față de străini. "Xenofobia nu e patriotism, e...
#costica marciuc, #Horia Brenciu, #TVR , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
ObservatorNews.ro
Bataie generala in centrul orasului Galati, dupa ce doua fete de 13 si 15 ani s-au luat la pumni si picioare
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum a ales Anca Dumitra numele băiețelului său. Actrița a oferit detalii despre viața de familie: „Atunci am simțit că există o legătură”
  2. A murit unul dintre profesioniștii de renume ai TVR-ului. Mesajul emoționant transmis de Horia Brenciu: „Mi se dezvăluiau secretele editării”
  3. Monica Gabor, declarație pentru Cătălin Botezatu din SUA: „Îți mulțumesc”
  4. Loredana Groza se gândește să revină în televiziune: „Am primit oferte”
  5. Andreea Marin dezvăluie trucurile sale de frumusețe: „Ajută tenul să arate mai bine”
  6. Experiența unei americane în România. Ce i-a plăcut cel mai mult VIDEO
  7. Lily Collins, apariție îngrijorătoare pe covorul roșu. Cât de mult a slăbit actrița din „Emily în Paris” FOTO
  8. Sofia Vergara a ajuns la spital în noaptea Premiilor Emmy 2025 FOTO
  9. Cât costă școala copiilor Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Eva și David sunt în învățământul privat
  10. De ce piureul de cartofi are un gust mai bun la restaurant, potrivit bucătarilor