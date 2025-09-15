A murit unul dintre profesioniștii de renume ai TVR-ului. Mesajul emoționant transmis de Horia Brenciu: „Mi se dezvăluiau secretele editării”

Costică Marciuc, unul dintre cei mai respectați editori de montaj ai Televiziunii Române, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani. Cu o carieră de peste patru decenii în domeniu, Marciuc a fost un pilon al echipelor de producție TVR, contribuind la realizarea unor emisiuni și filme de televiziune de referință.

Printre cele mai cunoscute producții la care a lucrat se numără emisiunea-concurs Robingo, prima de acest tip cu licență străină din România, și Memorialul Durerii, un serial documentar despre rezistența anticomunistă, realizat de Lucia Hossu Longin. În cadrul acestui proiect, Marciuc a colaborat îndeaproape cu echipa pentru a crea o atmosferă autentică, utilizând imagini sugestive precum porți, zăbrele și sârmă ghimpată, care au devenit simboluri ale suferinței din închisorile comuniste.

Pe lângă realizările sale profesionale, Costică Marciuc a fost un mentor pentru numeroși editori de imagine, fiind apreciat pentru răbdarea și dedicarea cu care îi învăța tainele meseriei. A fost, de asemenea, un om deosebit în viața personală, iubit de familie și respectat de colegi.

Mesajul emoționant al lui Horia Brenciu

Horia Brenciu, care l-a cunoscut pe Costică Marciuc încă din 1993, a postat un mesaj emoționant pe Facebook, în care povestește despre întâlnirile lor și despre impactul pe care Marciuc l-a avut asupra carierei sale:

Ads

„A murit Costică Marciuc.

A fost editor de montaj, unul dintre profesioniștii de elită ai TVR-ului.

L-am cunoscut în 1993, când, după filmarea pilotului emisiunii Robingo, proaspăta echipă de la redacția Jocuri și Concursuri, în frunte cu Doru Dumitrescu, s-a instalat în PPV 1, la masa de montaj, locul în care Costică era stăpân.

Pentru mine au urmat 5 ani de Robingo, duminică de duminică, ani în care, la fiecare vizită în bârlogul lui Costică, mi se dezvăluiau secretele editării, unul câte unul.

Azi, în satul Joița, locul în care se retrăsese de ceva ani era tristețe mare. Omul care era cunoscut de toată lumea a părăsit. “Un stop nenorocit”, mi-a spus Ana, fata lui. De la vecina, până la preotul satului, toată lumea avea câte o istorie despre el. Și aveau ce să povestească.

În urma lui rămân piese de teatru, filme de televiziune, nenumărate emisiuni pe care le-a montat, generații de editori de imagine pe care i-a învățat frumoasa meserie care l-a definit. A fost premiat de profesioniști, apreciat de colaboratori și mult iubit de familia lui pe care am cunoscut-o cu mulți ani în urmă.

Ads

Până la 20 de ani văzusem emisiuni la televizor, dar acolo, la masa de montaj a lui Costică s-a produs un miracol. El a dat un “in” și un “out” și a scos o bâlbâ. Apoi a pus peste ea un insert, adică un cadru de public. Magia montajului are mai bine de 100 de ani, dar eu am descoperit-o undeva, pe un culoar al TVR-ului, într-o seară din 1993. Edita… Costică Marciuc!

Și încă ceva… De la biserică la cimitir am mers la braț cu Lucia Hossu Longin. Am rămas în urma cortegiului și am realizat că al nostru Costică ne-a făcut, amândurora, un “montaj” care se compensa de minune. El edita, săptămânal, 2 emisiuni. La una plângea și își încleșta dinții, iar la cealaltă, râdea și făcea mișto. Una era Robingo, prima emisiune concurs cu licență străină din România. Cealaltă era MEMORIALUL DURERII.

Costică doar 68 de ani….

Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească.”, a scris Brenciu pe Facebook.

Ads