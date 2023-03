Costinel Tofan, jucătorul echipei FC Argeş, nu îşi explică modul în care a comis henţul în careu la meciul de miercuri, de la Craiova, cu Universitatea.

„Nu ştiu ce să zic! Îmi pare foarte rău pentru colegii mei, care au făcut un efort incredibil. Nu ştiu cum să explic, a fost o minge pe care nu prea am văzut-o, am văzut-o târziu, am vrut să dau cu capul în ea şi mi-a venit în mână. Sincer, nu am auzit dacă mi-a spus cineva ceva după această fază, nu mai eram în stare. Parcă sunt blestemat. Mereu mi se întâmplă câte ceva. Sunt supărat pentru echipă, că dacă eram pe primul loc spuneam că aia era, dar noi suntem acolo jos. Trecem printr-o perioadă foarte proastă. La meciul următor trebuie să ieşim de sub pământ, să câştigăm, nici nu ştiu ce să mai spun. Ne e teamă că pleacă Marius Croitoru, pentru că aşa e în fotbalul românesc, primul vinovat este antrenorul.

Nici psihic nu suntem foarte bine, că nu mai câştigăm de atâtea meciuri. Dar noi am adus echipa aici, noi trebuie să o scoatem”, a declarat Costinel Tofan.

Echipa CS Universitatea Craiova a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia FC Argeş, scor 1-0, dintr-un penalti primit după un henţ stupid în careu al căpitanului piteştenilor, Costinel Tofan.

