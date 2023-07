Țeapă la Costinești, evitată în ultima clipă: ”Am rugat-o să-mi dea share location”

Experiențele neplăcute de pe litoralul românesc sunt prezentate în presă și pe rețelele sociale, unde oamenii au ocazia să afle ce trebuie să facă sau să nu facă atunci când își planifică o vacanță.

Astfel, se pare că plățile în avans la locațiile particularilor sunt extrem de riscante, așa cum a pățit o turistă care intenționa să meargă la Costinești.

„Mi s-a cerut un avans de jumătate din totalul sumei de cazare, pe care dorea să-l transfer printr-un cont bancar. A doua zi eu am revenit iar domnişoara respectivă îmi spune să-i transfer banii prin altă modalitate.

Am zis să cercetez un pic totuşi cazarea, având în vedere că era doar pe BEEP şi pe ceva site-uri din alte ţări. După poze am văzut că mai era o altă cazare cu aceleași poze. Am rugat-o să-mi dea share location şi mi-a spus că ”nu sunt la cazare””, a declarat Ana, potrivit observatornews.ro.