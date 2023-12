Cum să alegi un costum de baie care să-ți scoată în evidență tipul de corp?

Se apropie vara si odata cu ea miros de plaja, piscina sau soare! Și ne pregătim să trăim un moment distractiv alături de familiile sau prietenii noștri, dar ceva lipsește... mmm, ce ar putea fi? Ei bine desigur! Este costumul nostru de baie. De data aceasta vrem sa folosim unul foarte diferit de cele pe care le-am folosit pana acum, iar acesta va arata grozav, in primul rand pentru ca il vom purta cu multa siguranta si incredere; iar al doilea pentru că va fi cel care ne evidențiază cel mai mult tipul de corp.

Da! După cum știți deja, ne place să ne ajutăm reciproc și astăzi vrem să vă oferim câteva sfaturi pentru ca alegerea de costume de baie ideale în funcție de forma corpului dumneavoastră.

Ce tipuri de costume de baie există?

Pentru gust, culori! Și această frază celebră se aplică literalmente la orice, inclusiv la tipurile de costume de baie. Haideti sa descoperim impreuna varietatea mare de costume de baie, pentru ca ulterior sa-l alegem pe cel ideal pentru noi.

Bikini triunghi:

De bază prin excelență! Și este cea pe care toți am folosit-o la un moment dat în viața noastră, dar imprimeurile și culorile se schimbă de fiecare dată. Acest tip de costum de baie este cel in care partea de sus este in forma de triunghi iar partea de jos are de obicei bretele de legat pe laterale, este un clasic!

Bikini cu talie înaltă:

Acest bikini a fost foarte la modă în ultimii ani, iar designul său îi favorizează pe cei care vor să-și marcheze talia și să ia puțină atenție de la acele role pe care le avem cu toții, deoarece partea de jos este puțin mai înaltă decât de obicei și oferă costumului de baie un aspect retro.

Costumul de baie intreg:

Întreg sau dintr-o bucată! Acest stil este unul dintre cele mai cunoscute și folosite, desenele, imprimeurile și culorile sale variază, dar esența lui este mereu menținută, este silueta care ne acoperă abdomenul, uneori oferă mai mult sprijin sânilor și arată grozav.

Trikini:

Cel mai bun din două lumi! Aceasta este combinația perfectă între un bikini și un costum de baie complet, deoarece partea de sus și de jos se unesc fără a oferi hainei o închidere totală.

Alege una in functie de forma corpului tau!

Știm deja că toate corpurile sunt foarte diverse și la fel de frumoase și, prin urmare, este normal ca fiecare persoană să fie mai favorizată de o siluetă decât de alta. Când vorbim despre tipuri de corp, ne referim la siluete ca atare, deoarece în niciun moment nu vorbim despre mărimi.

Cu siguranță ați auzit despre tipul de corp de clepsidră, sau de tipul triunghi, ei bine, asta înțelegem prin tipuri de corp, iar astăzi vă vom vorbi despre toate, ca să învățați să identificați care este al vostru, pentru că aici se află cheia pentru a profita la maximum de silueta ta și a o evidenția cu hainele tale. Așa că, dacă vrei să descoperi cum să alegi un costum de baie perfect în funcție de forma corpului tău, continuă să citești pentru a ieși învingător!

Corp de tip triunghi sau para:

Acest tip de silueta se caracterizeaza prin a avea solduri mai late decat umerii. În cele mai multe cazuri, acest tip de corp are de obicei o talie marcată.

Asadar, costumul de baie ideal pentru acest tip de corp este unul care are bolerouri, volum si putin decolteu in varf, astfel incat umerii si soldurile sa ajunga la echilibru.

Corp de tip triunghi inversat:

Fiind aceeași siluetă cu triunghiul, dar invers, acest tip de siluetă are umerii mai largi decât șoldurile și aproape niciodată nu au talia marcată.

Ceea ce ne dorim să realizăm la acest tip de corp este un echilibru între umeri și șolduri, prin urmare, bikinii cu drapaj în partea de jos, sau un decolteu asimetric cu un singur umăr în partea de sus, generează acel echilibru pe care îl căutăm.

Corp de tip dreptunghi:

În această siluetă umerii și șoldurile măsoară la fel. Acest tip de corp nu are de obicei o talie foarte marcată, așa că dacă vrei să-ți evidențiezi talia sau să adaugi mai multe curbe siluetei tale, costumele de baie dintr-o singură piesă cu tăieturi în talie sau drapaj sunt ideale!

Corp de tip oval:

Acest tip de corp se caracterizează prin faptul că are un pic mai mult volum în zona abdominală, iar trunchiul și spatele său sunt late.

Silueta ovală arată grozav în costume de baie dintr-o singură piesă sau bikini cu talie înaltă.

Corp de clepsidra:

Fetele care au acest tip de silueta, umerii si soldurile masoara la fel si au de obicei o talie foarte marcata.

Avand un echilibru intre umeri si solduri, corpul de clepsidra poate evidentia curbele pentru a mentine acel echilibru, iar acest lucru se poate realiza prin bikini sau trikini clasici.

