Costul vieții în cele mai importante orașe din România în 2024. Clasamentul la nivel mondial

Costurile vieții în România sunt în general mai mici decât în cele mai multe alte țări europene. Potrivit site-ului numbeo.com, care compară costurile vieții din întreaga lume, România are în 2024 un index al costului vieții de 39, în comparație cu media orașului New York de 100. Acest lucru indică faptul că costurile vieții în România sunt cu aproximativ 61% mai mici decât media din New York.

În Cluj, o familie cu patru membri are nevoie de aproximativ 10.615 lei pe lună ca să trăiască decent, iar raportat la un individ suma este de 3.010 de lei pe lună. Costurile sunt asemănătoare cu cele din Timișoara, cheltuielile lunare pentru o familie fiind de 10,229, iar cele per individ de 2,938 de lei. La aceste costuri nu a fost inclusă plata chiriei.

În Iași, costurile lunare pentru o familie cu patru membri sunt de 9,979 de lei, iar cele per individ de 2,869 de lei, media aflându-se aproape de cea din Sibiu, unde cheltuielile lunare pentru o familie sunt de 9,485 de lei, iar pentru o singură persoană de 2,786 lei.

Brașovul nu se află mai presus de Cluj și Timișoara, unde pentru o familie cu patru membri este nevoie de 10,322 de lei pe lună pentru un trai decent, iar pentru un singur individ costurile lunare se ridică la 2,947 de lei.

Însă cel mai scump oraș din România ca nivel de trai este Constanța, dat fiind că cheltuielile lunare, fără chirie, pentru o familie cu patru membri sunt de 11,624 lei, iar pentru o singură persoană de 3,352 lei.

În cele din urmă, în Capitală prețurile sunt asemănătoare cu cele din Cluj și Timișoara, cu cheltuieli lunare de 10,637 lei pentru o familie cu 4 membri și 3,031 lei pentru o singură persoană.