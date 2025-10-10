Ce „nouă lovitură” intenționează Guvernul să aplice „pentru toată populația”. Tarifele rutiere care ar putea crește de la 1 ianuarie

Guvernul României intenționează să aplice o nouă lovitură devastatoare pentru sectorul transporturilor rutiere și, implicit, pentru toată populația, prin stabilirea unor tarife exagerat de mari pentru utilizarea infrastructurii rutiere începând de la 1 iulie 2026, anunță Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, printr-un comunicat.

'Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) îi anunță pe toți cetățenii români că premierul Bolojan și Guvernul României intenționează să aplice o nouă lovitură devastatoare pentru sectorul transporturilor rutiere și, implicit, pentru toată populația, prin stabilirea unor tarife exagerat de mari pentru utilizarea infrastructurii rutiere începând de la 1 iulie 2026, sub pretextul și scuza jalnică oferite că măsura ar fi obligatorie pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Astfel, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la solicitarea prim-ministrului Bolojan, a adoptat astăzi, 10 octombrie 2025, un ordin care prevede, în cazul vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone, un tarif de 0,094 euro/km pentru circulația pe autostrăzi și drumuri expres, respectiv de 0,047 euro/km pentru circulația pe drumurile naționale. Această nouă taxă aplicată transportatorilor și, de fapt, românilor, vine la foarte scurt timp după ce Guvernul României a decis să majoreze la un nivel indecent costul rovinietei, măsură care a generat efecte negative majore pentru sectorul transporturilor rutiere, unul dintre puținele sectoare economice care contribuie în mod real și substanțial la PIB-ul României și care încă beneficiază de un capital majoritar autohton', se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, deși COTAR și celelalte asociații profesionale reprezentative din domeniul transporturilor rutiere au prezentat și argumentat în fața ministrului Transporturilor și Infrastructurii încă de acum aproximativ trei luni impactul negativ al aplicării unui tarif mare, nefundamentat și nesustenabil și chiar au obținut un acord verbal al ministrului de resort pentru un tarif de 0,03 euro/km, 'premierul Bolojan a refuzat inexplicabil și sfidător să se întâlnească cu reprezentanții transportatorilor rutieri români și măcar să le asculte problemele și argumentele'.

Transportatorii atrag atenția că această măsură, adoptată într-un context de recesiune economică și instabilitate financiară, riscă să afecteze extrem de grav transportatorii rutieri, în condițiile în care aceștia au suferit în ultimii ani efectele devastatoare negative în cascadă generate de Pachetul Mobilitate I, criza sanitară COVID-19 și războiul din Ucraina, dar în același timp și economia națională și nivelul de trai al cetățenilor.

'Stabilirea unui nivel nerealist și disproporționat pentru noile tarife de utilizare a infrastructurii rutiere va afecta direct bugetul familiilor și al firmelor, ducând în mod neechivoc la creșterea costurilor transportului, iar costurile suplimentare vor fi transferate în mod evident către consumatori, prin creșterea prețurilor produselor și serviciilor. Mai exact, introducerea acestor tarife va genera o creștere artificială a costurilor de transport cu până la 20-30%, în funcție de tipul de activitate, rută și greutatea vehiculelor. Aceste costuri vor fi inevitabil transferate către lanțul de aprovizionare, ceea ce va duce la: creșterea prețurilor produselor alimentare, a materialelor de construcții, a bunurilor de larg consum și a combustibililor; reducerea competitivității exportatorilor români pe piețele europene, în contextul în care transportatorii din alte state beneficiază de scheme de sprijin sau tarife mai reduse; accentuarea dezechilibrelor economice într-un moment în care România traversează o recesiune tehnică și o criză de lichiditate; falimentul a mii de microîntreprinderi de transport, care nu vor putea absorbi aceste costuri suplimentare', explică aceștia.

Reprezentanții COTAR menționează că aplicarea tarifului propus ar însemna o creștere medie de peste 1.500 de euro/lună/vehicul pentru un transportator care operează pe rute interne și subliniază că invocarea PNRR drept justificare pentru această măsură este abuzivă și falsă, deoarece 'niciun document european nu impune României stabilirea unor tarife de acest nivel'.

'Regulamentele europene (în special Directiva 1999/62/CE privind taxarea vehiculelor grele și Directiva (UE) 2022/362) prevăd expres că statele membre trebuie să asigure proporționalitate și echitate în stabilirea tarifelor, ținând cont de nivelul de dezvoltare economică, de infrastructura existentă și de impactul asupra mediului de afaceri. În plus, România nu dispune încă de infrastructura rutieră modernă care să justifice asemenea tarife. Introducerea lor în absența autostrăzilor finalizate și a unei rețele coerente de drumuri expres echivalează cu o dublă penalizare a transportatorilor: ei plătesc pentru o infrastructură care, de fapt, nu are continuitate, este într-o stare precară sau nu există', susțin transportatorii.

Aceștia atenționează că transportul rutier este un sector strategic - fără el, economia și populația nu pot funcționa și orice creștere semnificativă a costurilor de transport are efect direct asupra inflației și puterii de cumpărare.

'Într-o perioadă în care populația resimte deja povara scumpirilor la energie, combustibili și alimente, această măsură guvernamentală riscă să ducă la o explozie a costurilor de trai.

În același timp, măsura afectează profund echitatea socială: zonele rurale și orașele mici, dependente de transportul rutier pentru aprovizionare și servicii, vor fi lovite cel mai puternic.

Politicile fiscale trebuie să fie predictibile, sustenabile și justificate economic. Introducerea bruscă a unor taxe de asemenea nivel, fără consultare reală cu partenerii sociali, demonstrează lipsa totală de viziune și de respect față de mediul de afaceri românesc. Guvernul nu poate cere conformarea sectorului privat la jaloanele PNRR sacrificând competitivitatea internă și locurile de muncă, în special într-un domeniu care aduce anual miliarde de euro la bugetul de stat', precizează reprezentanții confederației.

În acest context, COTAR denunță măsura de stabilire a noilor tarife pentru utilizarea infrastructurii rutiere începând de la 1 iulie 2026, având în vedere impactul negativ al acestei măsuri asupra economiei naționale, a mediului de afaceri si, implicit, asupra populației și solicită tuturor celor implicați și afectați 'o reacție imediată, unitară și fermă la adresa indiferenței și umilinței la care sunt supuși în fapt toți cetățenii acestei țări prin măsurile aberante și nefundamentate adoptate de Guvernul Bolojan'.

De asemenea, cere Guvernului suspendarea imediată a aplicării ordinului privind noile tarife până la finalizarea unei analize de impact economico-social, reluarea dialogului instituțional cu federațiile reprezentative din domeniul transporturilor pentru stabilirea unui tarif rezonabil și sustenabil, de maximum 0,03 euro/km, evaluarea alternativelor de finanțare a infrastructurii rutiere, prin direcționarea unei părți din accizele la combustibili, fără împovărarea suplimentară a transportatorilor și implicarea Comisiei Europene într-un proces transparent de clarificare, pentru a demonstra că România nu este obligată să adopte aceste tarife excesive.

COTAR avertizează că, în lipsa unui dialog real și a unei corecturi urgente a acestei măsuri, România riscă să piardă unul dintre puținele sectoare economice competitive și profitabile rămase sub control național.

'Transportatorii români nu cer privilegii - cer doar tratament echitabil, raționalitate economică și respect pentru munca lor. Această decizie a Guvernului Bolojan nu este doar o greșeală economică, ci un act de injustiție socială și un atentat la stabilitatea economică a țării. COTAR face apel la unitate între toți transportatorii, antreprenorii și cetățenii români pentru a respinge ferm măsurile abuzive, nefundamentate și dăunătoare economiei naționale, să se unească într-o reacție fermă, legală și civică împotriva acestei măsuri abuzive, inoportune și nejustificate. România are nevoie de politici economice raționale, nu de experimente fiscale care distrug mediul de afaceri autohton', transmit reprezentanții confederației.

Conform Ordinului publicat vineri în Monitorul Oficial, noile tarife vor fi pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone de 0,17 lei/km (cu TVA inclus) pentru vehiculele Euro VI, 0,19 lei/km pentru cele Euro V-IV și 0,22 lei/km pentru Euro III-0, pentru autostrăzi și drumuri expres, și de 0,08 lei/km, 0,10 lei/KM, respectiv 0,11 lei/km pentru drumurile naționale.

Pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică de 12 tone, noime tarife vor fi de 0,29 lei/km (Euro VI), 0,33 ldi/km (Euro V și IV) și 0,37 lei/km (Euro III-0), pentru autostrăzi și drumuri expres, și de 0,14 lei/km, 0,16 lei/km, respectiv 0,19 lei/km pentru drumurile naționale.

În cazul vehiculelor de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12 tone se vor aplica tarife de 0,48 lei/km, 0,55 lei/km, pentru autostrăzi și drumuri expres, și de 0,24 lei/km, 0,28 lei pe km, respectiv 0,31 lei/km pentru drumurile naționale.

