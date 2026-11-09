Prețurile petrolului au scăzut cu 16% într-o săptămână. Este cea mai accentuată scădere săptămânală de la începutul pandemiei de COVID-19

Prețul petrolului continuă să scadă pe piețele internaționale, pe fondul semnalelor de detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu venite de la Washington. Cotația petrolului Brent a coborât cu 2%, până la 96,17 dolari pe baril, în timp ce sortimentul american WTI a înregistrat o scădere de 1,5%, ajungând la 89,46 dolari pe baril.

Aceste scăderi vin în contextul în care prețurile petrolului au scăzut cu 16% într-o săptămână, cea mai accentuată scădere săptămânală de la începutul pandemiei de COVID-19, arată o analiză Reuters, citată de Biziday.

“Piața (petrolului) pare să ia în calcul un scenariu relativ optimist de detensionare a situației, chiar dacă un acord cuprinzător între Washington și Teheran nu s-a concretizat încă”, a explicat Sugandha Sachdeva, fondatorul SS WealthStreet, o firmă de cercetare cu sediul în New Delhi.

Duminică, Donald Trump a spus că este puțin probabil să ordone noi atacuri asupra Iranului dacă Teheranul acceptă un acord privind deschiderea Strâmtorii Ormuz și dacă continuă negocierile legate de programul său nuclear.

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Președintele american a declarat că “Iranul a fost lovit foarte tare, este o națiune în declin, iar noi atacuri nu mai sunt necesare.” Anterior, liderul american a sugerat reluarea atacurilor după alegerile de la mijlocul mandatului din SUA, însă nu au existat semne ale unei operațiuni militare americane la scară largă.

Experții financiari avertizează că deocamdată nu este clar dacă noua retorică a Casei Albe reflectă o schimbare profundă și durabilă de politică externă sau reprezintă doar o nuanță temporară de ton.

Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade, a calificat comentariile lui Trump drept “mai moderate”, dar a afirmat că “piața încă așteaptă să vadă dacă alegerile de la jumătatea mandatului au determinat o schimbare de durată în abordarea lui Trump față de conflict sau dacă aceasta este doar o altă schimbare temporară de ton”.

Potrivit unor estimări recente publicate de JPMorgan, oferta globală de petrol a depășit consumul cu peste un milion de barili pe zi, impulsionată de redresarea livrărilor din Orientul Mijlociu și de o cerere internațională relativ modestă.

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