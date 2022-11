A fost exclus de federația din Franța, dar face spectacol la Paris! Cine e noua senzație a tenisului VIDEO

Mastersul de tenis de la Paris a găzduit un meci fabulos, avându-l în prim plan pe francezul Courentin Moutet.

Cu un joc extrem de spectaculos, Courentin Moutet (locul 64 ATP) s-a impus cu 6-3, 5-7, 7-6 în fața lui Cameron Norrie (13 ATP) și va juca în turul următor cu Stefanos Tsitsipas.

Victoria entuziasmantă de la Paris vine la puțin timp după ce Courentin Moutet a fost exclus de federația franceză de tenis din rândul jucătorilor pe care îi susține.

Motivul? Courentin Moutet este un adevărat bad-boy pe terenul de tenis și în afara lui. Pe 30 septembrie, de exemplu, el s-a îmbrâncit cu un adversar.

Punct câștigat de Moutet contra lui Norrie

Corentin Moutet is turning into a GOAT after midnight 🐺

(🎥 @TennisTV)pic.twitter.com/dLk1299BPp