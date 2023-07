O fostă profesoară care a renunțat la cariera în învățământ pentru a deveni actriță în filmele pentru adulți a pornit o campanie caritabilă neobișnuită.

Astfel, conform presei britanice, Courtney le oferă fanilor de pe OnlyFans nuduri gratuite dacă aceștia fac donații pentru Centrul de îngrijire a mamiferelor marine.

Courtney Tillia, care încasează între 20.000 de dolari și 100.000 de dolari în fiecare lună și-a justificat decizia.

"Am fost o iubitoare de animale toată viața mea! Când eram în clasa a patra, am adoptat și am finanțat un lamantin în Florida. Le scriam chiar și scrisori președinților altor țări, cerându-le să susțină politici și legi care să mențină viața marină în siguranță.

Am fost martor direct la impactul leilor de mare și al delfinilor asupra lor din cauza creșterii excesive a algelor și este sfâșietor. Cu cât mai mulți bani putem strânge, cu atât mai multe animale pe care le putem ajuta.

Așadar, acesta este modul meu de a contribui la creșterea gradului de conștientizare și de a face o diferență în salvarea vieților animalelor", a spus fosta profesoară.