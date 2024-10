Noua formă de Covid va ajunge în România în doar câteva zile. Epidemiolog: „Oamenii nu se mai testează”. Cât de periculoasă este tulpina virusului

Noua tulpină a virusului Covid care se răspândește rapid în Europa ar putea ajunge și în România și ar putea deveni una dintre virozele acestei toamne. Covid XEC este o tulpină mult mai contagioasă decât altele și este un hibrid al subvariantelor Omicron.

Covid XEC va ajunge cu siguranță rapid în România, a avertizat dr. Alexandru Coman, medic epidemiolog în cadrul Institutului Inimii din Cluj-Napoca și președintele Asociației pentru prevenirea și controlul infecțiilor (APCI). Specialistul spune că sosirea variantei noi de Covid în țara noastră este o chestiune de zile.

„Dacă nu cumva chiar a ajuns și încă nu am aflat. Și nu știm pentru că simptomele sunt ușoare, iar oamenii nu se mai testează și nici nu se mai prezintă la medic”, a spus președintele APCI, pentru Adevărul.

Simptomele noii tulpini de virus

Simptomele noii tulpini de virus sunt ușoare, iar cei vaccinați sau care au trecut prin boală au rămas cu oarecare imunitate, spun specialiștii. Întrebat dacă este preocupat de noua variantă Covid XEC, doctorul Coman a explicat că este mai atent la gripă”.

„M-ar preocupa gripa, pentru că pentru gripă am deja vaccinul în farmacie. Mă preocupă problema pentru care am o soluție. Dacă n-am o soluție, nu-mi bat capul foarte tare cu ea. Va trebui să învățăm să trăim cu acest virus printre noi. Deja am învățat. Pentru că nu vom scăpa de el, nici acum, nici pe viitor. Trebuie să învățăm să conviețuim cu microbii din jurul nostru”, a completat epidemiologul.

