O nouă tulpină de Covid-19 se răspândește rapid pe glob. Cât de periculos este „Stratus”

Autor: Adrian Zia
Marti, 12 August 2025, ora 20:04
O nouă tulpină a COVID-19, numită „Stratus” sau „XFG”, se răspândește rapid pe glob. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), aceasta este o subvariantă a „Omicron” și, din fericire, primele cercetări demonstrează că nu duce la o formă mai severă a bolii și nu reprezintă un pericol major pentru populația lumii.

Conform experților, o creștere a numărului de cazuri s-a înregistrat în special în țările din Asia de Sud-Est. Nici Statele Unite, nici țările europene nu au scăpat de „Stratus”. În același timp, life.pravda.com.ua transmite că, în India, această nouă tulpină a devenit dominantă încă de la începutul primăverii, scrie antena3.ro.

Pe moment, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că „Stratus” sau „XFG” nu reprezintă un risc major pentru populația lumii. Totuși, sunt necesare mai multe cercetări cu privire la această nouă variantă a coronavirusului, inclusiv modul în care ea răspunde la tratament.

„Datele nu indică riscuri suplimentare pentru populație, comparativ cu alte subvariante „Omicron” care circulă în prezent”, a precizat OMS.

Chiar dacă noua tulpină se răspândește rapid, nu duce la o formă mai severă a bolii. „Stratus” provoacă simptome ale căilor respiratorii superioare, spune OMS, care se manifestă, de exemplu, sub formă de răgușeală.

Cercetătorii studiază, în prezent, cât de bine sunt protejate persoanele vaccinate împotriva acestei noi tulpini. Rezultatele de până acum sugerează că vaccinurile disponibile oferă un anumit grad de protecție împotriva formelor severe ale bolii.

Mai mult, analiza genetică arată că anumite medicamente antivirale ar trebui, de asemenea, să fie eficiente împotriva noii tulpini.

Organizația Mondială a Sănătății a desemnat „Stratus” drept „varianta aflată în monitorizare” și a declarat că riscul suplimentar pentru sănătatea publică reprezentat de noua tulpină este evaluat ca fiind scăzut la nivel global.

S-a estimat, însă, că, la nivel global, „Stratus” a avut cea mai mare creștere relativă în comparație cu alte variante aflate în circulație în prezent, inclusiv recenta „Nimbus” NB.1.8.1.

Datele actuale nu indică faptul că această variantă duce la boli sau decese mai grave decât alte variante aflate în circulație, a declarat OMS.

