Cel mai mic număr de infectări noi cu coronavirus a fost atins de România în 5 iulie 2021, când au fost raportate doar 28 de cazuri noi. De atunci cifrele au trecut de la zeci, la sute, la mii și zeci de mii, iar în prezent trendul este din nou descendent.

Experiența ultimilor doi ani arată că vara numărul cazurilor noi raportate este considerabil mai scăzut, iar anul acesta se suprapune și cu eliminarea restricțiilor în multe state europene pe fondul scăderii înregistrate.

Medicul Marius Geantă, fondatorul Centrului pentru Inovație în Medicină, a explicat pentru Ziare.com cât de probabil este ca România să ajungă la ziua în care să nu mai fie înregistrată nicio îmbolnăvire nouă cu coronavirus.

Acesta punctează că pot exista niște factori favorizanți care țin mai degrabă de testare decât de dinamica reală a îmbolnăvirilor.

”Într-o bună zi, da. Acea zi va fi una de vară, de vacanță și de weekend probabil. De vară pentru că acum ne așteptăm să mai avem zile cu un număr ridicat de cazuri pentru că a devenit dominantă varianta BA2 în România și am văzut că în majoritatea țărilor a determinat un nou val, fie a continuat valul anterior.

Ads

Pentru că noi nu am ieșit cu totul din valul BA1, e de așteptat să fie o prelungire a lui acum. Probabil după Paște vom avea o scădere a numărului de cazuri. Va fi în perioada verii și în weekend pentru că în România pandemia a luat o pauză mereu în aceste circumstanțe. A luat o pauză în sensul că testarea a fost întotdeauna limitată în weekend.

În același timp cred că adevărata competiție este dacă vom avea întâi o zi cu 0 cazuri covid sau vom avea întâi o zi cu 0 persoane care se vaccinează cu prima doză”, spune Marius Geantă.

Imunitatea dobândită, vizibilă după eliminarea restricțiilor

Restricțiile au fost eliminate în România din 9 martie, iar pentru prima dată masca nu mai este obligatorie în mijloacele de transport în comun, în magazine sau la școală. O bună parte din populație a renunțat la ea, dar numărul cazurilor noi nu a explodat, cum poate mulți s-au așteptat.

Ads

Marius Geantă susține că acest lucru se datorează imunității dobândite în urma valului Omicron, care încă persistă.

”Asta probabil și pentru că există un nivel de imunitate obținut ca urmare a infecției cu Omicron și încă se manifestă. Totuși sunt puțini care se infectează cu BA.2 după ce s-au infectat cu BA.1. Deci în acest moment noi chiar avem un nivel de imunitate considerabil și apar multe cazuri în orașele mari unde e aglomerație și acolo se și obține imunitatea.

Liniștea verii trecute acestui fapt s-a datorat. Deși vaccinarea era considerabil mai scăzută decât acum, am avut un număr mare de persoane care aveau imunitate ca urmare a valurilor 2 și 3. În valul Delta s-a pierdut imunitatea respectivă. Nu știm cât va dura imunitatea asta și nu știm dacă vor apărea alte variante care vor cauza probleme”, adaugă medicul.

SARS-CoV-2 nu și-a încheiat ciclul de interacțiune cu ecosistemul

Marius Geantă mai spune că SARS-CoV-2 nu și-a încheiat ciclul normal de interacțiune cu ecosistemul, drept urmare posibilele mutații viitoare sunt dificil de anticipat, spre deosebire de alte virusuri, cum ar fi cele gripale.

Ads

”Virusul nu și-a încheiat ciclul normal de interacțiune cu ecosistemul. De exemplu virusurile gripale sunt studiate de zeci de ani și cumva la ele reușim să anticipăm modul în care vor suferi mutații pentru adaptarea vaccinurilor. Pentru SARS-CoV-2 e prea devreme, nu știm în acest moment în ce direcție va evolua.

Când aveam valul Delta, ne uitam la alte variante apropiate de Delta și a apărut Omicron, dintr-o zonă complet diferită a familiei de SARS-CoV-2. Nu putem să știm în acest moment dacă nu mai apare o altă familie, sau cum am văzut aceste variante care combină elemente de Omicron și de Delta.

Noi nu putem să vorbim încă despre SARS-CoV-2 ca despre un virus care are o anumită sezonalitate pentru că am avut 5-7 valuri în unele țări în doi ani. Încă nu și-a făcut ciclul de care are nevoie ca să se stabilizeze în ecosistem și mai avem de învățat. Mă tem că în procesul acesta de învățare vom mai avea și niște valuri”, concluzionează Marius Geantă.

Ads