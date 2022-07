Autoritățile din China continuă să ia măsuri dure în contextul creșterii cazurilor de Covid-19.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele de socializare apar zeci de oameni încătușați și duși cu forța să se testeze.

”Cetăţenii chinezi care au omis testarea obligatorie împotriva Covid-19 au fost adunaţi, încătuşaţi şi forţaţi să facă un test de către partidul comunist chinez. Lângă ei stăteau gărzi înarmate”, se arată în mesajul de pe Twitter care însoțește filmarea.

🇨🇳 Chinese citizens who skipped mandatory COVID testing were rounded up, handcuffed and forced to take a COVID test by the Chinese communist party. Armed guards with guns stood by. pic.twitter.com/ZYH56Ox9Zn