Un câine din China a făcut COVID. Este ținut în izolare și trebuie să poarte mască de protecție

Isteria COVID e în floare în China. Autoritățile aplică restricții cumplite pentru locuitorii mai multor orașe unde s-au înregistrat creșteri mari ale numărului de cazuri.

Și nu doar oamenii ajung la izolare forțată. În Wuhan, un câine a fost testat pozitiv la COVID și a fost băgat în carantină. Patrupedul nu doar că nu mai are voie să iasă afară, dar trebuie să poarte și o mască de protecție.

Informația a fost făcută publică de Manya Koetse, redactor-șef al unui site care monitorizează tendințele culturale, sociale și istorice dintr-o Chină în continuă schimbare.

40 cases in one Wuhan community: 39 humans + 1 dog. As owner tested positive, dog managed to break free and go play outside. Anti-epidemic staff went looking for him, chased him down, and..he turned out to test positive! Off to quarantine, mask and all! Being furry is no excuse😂 pic.twitter.com/qKTV9VDep1