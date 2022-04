China a anunţat luni, 18 aprilie, trei morţi din cauza Covid-19 la Shanghai - primele decese anunţate în mod oficial după plasarea în carantină, la sfârşitul lui martie, a capitalei economice chineze, relatează AFP.

Shanghaiul este victima celei mai virale contagiuni în China de la începutul pandemiei.

Cei 25 de milioane de locuitori ai oraşului au fost plasaţi în carantină de sfârşitul lui martie, iar mulţi dintre ei se plâng de probleme de aprovizionare.

Pe rețelele sociale au apărut imagini video înfiorătoare din China cu oameni agresați pe străzi de către lucrători sanitari îmbrăcați în combinezoane albe.

O altă filmare postată pe Twitter arată pe stradă saci de gunoi umpluți cu pisici și câini, luați cu forța pentru a fi uciși de la persoanele testate pozitiv pentru Covid.

"Acesta este răul pur!", scrie în textul care însoțește filmarea.

