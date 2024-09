Coșmarul tinerei care s-a infectat de opt ori cu Covid: „Mi-a luat luni de zile să ies din casă fără o perucă"

O tânără care susține că s-a infectat cu Covid de opt ori și a rămas cheală și-a făcut cunoscută experiența.

Lydia Morley, în vârstă de 23 de ani, din Newport, Țara Galilor, a observat pentru prima dată că părul ei șaten, lung și des, se subția și cădea la duș în urmă cu un an (n.red. 2023)

"De fiecare dată când îmi periam părul la duș, îmi ieșeau smocuri întregi", a spus Lydia. „Ajunsesem la un punct în care era puțin ciudat”, mărurisește ea.

După ce tatăl ei a observat o chelie pe ceafă în luna ianuarie a acestui an, Lydia și-a făcut o programare la medicul de familie și a fost diagnosticată cu alopecie areata - o boală care apare atunci când sistemul imunitar atacă foliculii de păr, provocându-le căderea.

Inițial, medicii au pus diagnosticul pe seama stresului, dar Lydia, care susține că este "cea mai puțin stresată persoană din lume", crede acum că alopecia ei ar putea fi cauzată de covid.

Tânăra a spus că s-a infectat cu Covid de opt ori

"Cred că, după ce am avut-o de atâtea ori, sistemul meu imunitar a fost doar slăbit. Am avut covid la sfârșitul lunii noiembrie pentru a opta oară și apoi am început să-mi văd părul căzând".

Deși medicii au fost de acord că covidul lung ar putea fi cauza, ei au subliniat că alopecia nu este pe deplin înțeleasă.

"Părul cade deoarece este afectat de inflamație. Cauza acestei inflamații este necunoscută, dar se crede că sistemul imunitar, apărarea naturală care în mod normal protejează organismul de infecții și alte boli, poate ataca părul în creștere", potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie.

"De ce se poate întâmpla acest lucru nu este pe deplin înțeles, nici nu se știe de ce sunt afectate doar zone localizate și de ce părul crește din nou"

"Medicii au menționat că ar putea fi [covid], dar alopecia este unul dintre acele lucruri despre care nu se știe întotdeauna exact de ce se întâmplă.

Personal, cred asta, iar medicii au spus că aceasta ar putea fi o cauză a situației, dar au mai spus că ar putea fi și un milion de alte lucruri.", a spus Lydia.

La cinci luni de la diagnosticare, tânăra și-a pierdut 80 % din păr și nu se mai putea recunoaște în oglindă. "Sunt o persoană foarte sociabilă și [alopecia] chiar te schimbă, pentru că oamenii nu realizează cât de mult din identitatea lor depinde de felul în care arată. Oamenilor le place să spună că nu le pasă de înfățișare sau de atributele fizice, dar atunci când ți se ia acest lucru, chiar se schimbă modul în care te vezi".

Tânăra a cărei galerie foto era anterior plină de selfie-uri a început să evite camerele pe măsură ce încrederea în sine i-a scăzut drastic.

Ea a declarat: "Galeria s-a umplut cu poze prin care verificam dacă am pete noi [pe cap] sau dacă s-a înrăutățit. Ca fată, a fost foarte dificil în săptămânile și lunile în care mi-a căzut prima dată, până când m-am ras în cap. Nu simți că ești destul de femeie."

Numai atunci când Lydia a decis să-și radă în scopuri caritabile șuvițele rămase și să renunțe și-a recăpătat încrederea.

"O față complet machiată cu un cap chel este un aspect foarte bun pentru o femeie și m-a făcut să mă simt și mai feminină. De când și-a ras tot părul, Lydia a spus că se confruntă cu o regenerare.

"Călătoria de regenerare este dificilă, deoarece nu apare tot în același timp. Este ciufulit și unele părți sunt mai lungi, iar altele mai scurte. Sunt semne foarte pozitive de creștere și este uimitor să văd că revine.

Totuși, părul meu ar putea cădea din nou. Oricât de mult ar fi un semn bun să îl văd crescând din nou, nu mă bazez pe asta. În ceea ce privește sprâncenele și genele, încă nu am văzut nicio creștere, dar trebuie doar să aștept. În ciuda semnelor promițătoare de regenerare, Lydia poartă o peruci din păr sintetic și "păr adevărat".

"Majoritatea perucilor mele sunt sintetice", spune Lydia. Am una din păr adevărat care seamănă foarte mult cu părul meu de dinainte și pe care o port zilnic. Peruca mea blondă este probabil preferata mea în acest moment, pentru că este foarte diferită de cum era părul meu înainte.

Lydia a subliniat că acum se simte încrezătoare să iasă din casă fără perucă. Ea a spus: "Este plăcut să mă simt confortabil în multe stiluri diferite și nu trebuie să arăt la fel în fiecare zi."

Tânăra își face acum cunoscută povestea pentru a-i ajuta și pe alții să vorbească despre experiențele lor legate de căderea părului. Oferind sfaturi altor tinere diagnosticate cu alopecie, Lydia a spus: "Radeți-vă părul și strângeți niște bani pentru a ajuta pe altcineva și vă veți simți de un milion de ori mai bine".

După ce a distribuit pe TikTok un videoclip cu experiența ei în ultimele cinci luni, postarea a devenit virală, adunând 179.000 de vizualizări și peste 8.000 de aprecieri, scrie Dailymail.com.

