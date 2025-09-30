Noile tulpini de Covid care se răspândesc rapid. Care sunt simptomele

Noile tulpini de Covid care se răspândesc rapid FOTO Pixabay

Dacă vă simțiți rău, aveți dureri în gât și temperatură, este foarte posibil să fi contractat una dintre noile tulpini de Covid care circulă în această toamnă.

XFG, numit Stratus de unii, și NB.1.8.1, cunoscut sub numele de Nimbus, sunt acum cele mai frecvente variante transmise în Marea Britanie, potrivit oficialilor.

Experții spun că acestea nu par să reprezinte o amenințare mai mare decât tipurile anterioare de Covid sau să-i facă pe oameni să se simtă mai rău, scrie BBC.

Dar modificările genetice recente pe care le-a dobândit virusul ar putea crește probabilitatea infecțiilor.

Ai dureri în gât?

Este normal ca virusurile să evolueze pe măsură ce se răspândesc între oameni, în timp. Atunci când schimbările devin semnificativ diferite, noile tipuri de virusuri sunt cunoscute sub numele de variante.

Conform unor rapoarte, pot exista simptome revelatoare la cele mai recente - o voce răgușită sau dureri în gât cauzate ca de o „lamă de ras”.

Covid poate provoca în continuare o gamă largă de simptome, inclusiv dureri de cap, tuse, nas înfundat sau care curge și epuizare, ceea ce face dificilă diferențierea de o răceală sau o gripă.

Dacă credeți că aveți Covid, ar trebui să evitați contactul cu persoanele vulnerabile și să stați acasă, dacă este posibil.

Dacă aveți simptome și trebuie să ieșiți din casă, sfatul este să purtați o mască de față. Spălarea regulată a mâinilor și utilizarea și aruncarea șervețelelor la gunoi pot reduce răspândirea acestei boli și a altor boli respiratorii.

Ads

Pentru durerile în gât, consumul multor lichide și o linguriță de miere pot ajuta, spune NHS.

Potrivit Colegiului Regal al Medicilor de Familie, ratele de Covid sunt în creștere în Marea Britanie, în special la tineri și vârstnici.

Internările în spital legate de Covid sunt, de asemenea, în creștere.

Pot face în continuare un test sau un vaccin Covid?

Persoanele peste 75 de ani pot primi un vaccin gratuit împotriva Covid prin intermediul NHS. Acesta poate oferi o bună protecție, chiar și împotriva noilor variante, spune Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA).

Aceasta îndeamnă oamenii să își programeze vaccinările împotriva gripei și a unui alt virus comun de iarnă numit VSR (virusul sincițial respirator), deoarece cazurile încep să crească înainte de iarnă.

„Este normal ca virusurile să sufere mutații și să se schimbe și, pe măsură ce devin disponibile mai multe date despre aceste variante, vom înțelege mai bine cum interacționează acestea cu sistemul nostru imunitar și cum să ne optimizăm protecția, precum și acțiunile pe care le putem lua pentru a-i menține în siguranță pe cei mai vulnerabili și a-i face să-și trăiască viața cât mai normal posibil”, spune UKHSA.

Ads

„Cel mai important lucru este ca cei eligibili să se vaccineze la momentul potrivit.”

Dr. Alex Allen, consultant epidemiolog la UKHSA, a adăugat: „Pe baza informațiilor disponibile până în prezent, nu există dovezi care să sugereze că variantele provoacă o boală mai severă sau că vaccinurile utilizate în prezent vor fi mai puțin eficiente împotriva lor.”

Rețineți însă că este posibil să vă infectați din nou cu Covid chiar dacă ați avut foarte recent sau ați fost vaccinat. Reinfecțiile sunt de obicei ușoare, dar vă puteți simți rău și totuși puteți răspândi virusul la alții.

Testele Covid nu mai sunt disponibile gratuit pe scară largă, dar farmaciile le vând în continuare.

O serie de farmacii de pe străzile principale și clinici private vând și vaccinuri Covid. Costul variază, unele percepând în jur de 99 de lire sterline pentru o singură doză.

Ads