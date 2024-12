OMS cere din nou Chinei informații despre originea COVID, la cinci ani de la apariția pandemiei

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a cerut din nou Chinei - la cinci ani de la începutul pandemiei covid-19 - să împărtăşească datele şi informaţiile de care dispune, în vederea înţelegerii modului în care a început pandemia, relatează AFP.

”Continuăm să cerem Chinei să împărtăşească datele şi accesul, pentru ca să putem înţelege originile Covid-19. Este un imperativ moral şi ştiinţific. Fără transparenţă, împărtăşire şi cooperare între ţări, lumea nu se poate pregăti în mod adecvat împotriva unor viitoare pandemii sau să le prevină”, subliniază într-un comunicat OMS.

Agenţia de sănătate a ONU aminteşte cum, la 31 decembrie 2019, Biroul său în China a luat la cunoştinţă dintr-un comunicat al autorităţilor sanitare din Wuhan despre cazuri de ”pneumonie virală” în oraş.

”În săptămânile, lunile şi anii care au urmat, Covid-19 ne-a bulversat vieţile şi lumea”, subliniază agenţia,

La începutul lui decembrie, directorul general al OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus se întreba dacă lumea este mai bine pregătită de o eventuală viitoare pandemie.

”Răspunsul este da şi nu”, declara el într-o conferinţă de presă.

”Dacă viitoarea pandemie ar apărea azi, lumea s-ar confrunta în continuare cu aceleai slăbiciuni şi vulnerabilităţi care au permis Covid-19 să se implaneze şi răspândească în urmă cu cinci ani”, avertiza el.

”Însă lumea a tras şi multe concluzii dureroase ale pandemiei şi a luat măsuri importante pentru a-şi consolida apărarea împotriva epidemiilor şi pandemiilor viitoare”, adăuga el.

În decembrie 2021, au început negocieri naţionale în vederea ajungerii la un acord privind prevenţia, pregătirea şi intervenţia în cazul unei noi pandemii.

Five years ago on 31 December 2019, WHO’s Country Office in #China picked up a media statement by the Wuhan Municipal Health Commission from their website on cases of ‘viral pneumonia’ in Wuhan, China.

In the weeks, months, and years that unfolded after that, #COVID19 came to… pic.twitter.com/th25ou6vJn