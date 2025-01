Cum își pot face dreptate românii cu efecte adverse după administrarea serului COVID: „Curajul oamenilor a revenit”. Ce spun medicii

Diverse studii privind efectele adverse ale serurilor „anti-COVID” continuă să circule în spațiul virtual. Simpli cetățeni, nespecialiști, dar și medici și cercetători au ajuns să-și exprime punctele de vedere „pro” și „contra” pe marginea acestui subiect.

De exemplu, datele publicate de Global Vaccine Data Network (GVDN), în revista Vaccine, în baza unui studiu realizat pe un eșantion de 99 de milioane de oameni, din opt țări, prezintă o creștere semnificativă de producere a unor boli precum: miocardită, pericardită, encefalomielită acută diseminată (ADEM), tromboză a sinusurilor venoase cerebrale (CVST) şi sindrom Guillain-Barre (GBS). Toate, în urma administrării unui ser anti-COVID.

Se face referire la un interval, cu aproximație, de la peste 200%, la aproape 700%, de dezvoltare a unor astfel de boli. Riscul de pericardită a crescut cu până la 691% după injectarea cu trei doze ale vaccinului AstraZeneca. Riscul de miocardită a crescut cu până la 610% după administrarea a două doze din vaccinul ARNm de la Moderna şi cu până la 286% pentru două doze din vaccinul ARNm de la Pfizer. În ceea ce priveşte riscul de encefalomielită acută diseminată (ADEM), creşterea este de circa 378% după administrarea unei singure doze a vaccinului Moderna.

Astfel, epidemiologul american Nicolas Hulscher, de exemplu, susține că aceste seruri trebuie retrase de pe piață. De asemenea, în ultimul an, Donald Trump, dar și apropiați ai săi, în campanie au declarat că vor scoate de la „sertar" informații ascunse din perioada „COVID", în timpul căreia Administrația Biden a fost la timonă.

Dr. Astărăstoae: „Toată lumea s-a grăbit să utilizeze un așa-zis vaccin care s-a dovedit că nu este nici eficient și nici sigur”

În România, printre cei care au avertizat cu privire la potențialele efecte adverse grave s-a numărat doctorul Vasile Astărăstoae, fost președinte al Colegiului Medicilor din România, fost rector al Universității de Medicină și Farmacie din Iași, cu experiență în medicina legală, anatomie patologică și medicină generală.

Pe cunoscutul medic nu-l surprind rapoartele care prezintă publicului larg cifrele privind efectele adverse ale vaccinurilor anti-COVID. Aceștia și-a exprimat punctul de vedere pentru Ziare.com.

„Am anunțat încă de atunci că vor fi consecințe, dar nu s-a ținut cont de acest lucru. Efectele pe termen și lung erau de așteptat. Nimeni nu le-a studiat. Toată lumea s-a grăbit să utilizeze un așa-zis vaccin care s-a dovedit că nu este nici eficient și nici sigur. M-am așteptat la astfel de reacții adverse”, a declarat medicul cercetător.

În opinia lui Astărăstoae, guvernele nu au tratat problema „COVID” cu maximă responsabilitate.

„Nu numai Guvernul României, toate guvernele au minimizat posibilele efecte adverse. S-a impus și cenzura, astfel încât în timpul pandemiei nu s-au făcut studii solide cu privire la consecințe. A fost un fel de aroganță politico-medicală, în care s-a renunțat la orice criteriu științific și s-a mers mai mult pe aspectul politic. Frica de această pandemie, care a fost indusă, ori reală, de cercurile politice, a determinat măsuri periculoase pentru populație. Nu au existat studii nici cu privire la efectele pe termen lung, nici privind efectele pe termen mediu și nici măcar cu privire la cele pe termen scurt. Nu a existat o raportare constantă și corectă cu privire la efectele secundare, tot timpul s-a ascuns”, a precizat expertul în sănătate.

În opinia lui Astărăstoae, incertitudinea planează cu privire la serurile ARN mesager. Cele clasice, care nu au rezultat în urma procedurii ARNm, pot fi considerate mai sigure, e de părere Astărăstoae.

„Nu se pune problema unor efecte adverse la vaccinurile vechi, verificate în timp, efecte comparabile cu cele generate de vaccinurile împotriva COVID. Asta dacă nu s-a schimbat tehnologia de producere a lor. Dacă s-a trecut pe această tehnologie, ARN mesager, și acolo pot să apară efecte adverse, pentru că deocamdată nu stăpânim această tehnologie, nu am evaluat-o. Pe tehnologia clasică au apărut și o să tot mai apară reacții, dar pentru multe vaccinuri efectul benefic acoperă riscurile unor efecte secundare”, a punctat medicul pentru Ziare.com.

Dr. Marinescu: „Faptul că se spune, fără probe, că ar putea să apară efecte adverse după doi-trei ani de la administrarea vaccinului, asta este o prostie”

Doctorul Adrian Marinescu, medic infecționist, director medical la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București, implicat activ în campania de vaccinare anti-COVID, susține că în spațiul public circulă informații neadevărate sau frânturi de adevăr.

„Trebuie văzut ce are în spate acel studiu. Eu nu am văzut alte articole serioase care să demonstreze că miocardita este mai frecventă după vaccin decât în momentul în care faci boala. Trebuie comparate eventualele consecințe care apar în raport cu vaccinul, deci dacă previn boala (COVID), cu ceea ce se întâmplă dacă aș trece prin boală. Și miocardita, și altele reprezintă complicații frecvente în cazul infecției cu SARS-COV-2. Dacă nu sunt vaccinat și fac boala, contează ce probabilitate am să fie niște complicații și acolo vorbim și despre ele. Aici e un prim aspect”, a declarat Marinescu pentru Ziare.com.

Medicul din Capitală respinge scenariile potrivit cărora efectele adverse ale serului trebuie luate în calcul și după ani de zile de la administrare.

„Al doilea: în raport cu un vaccin, reacțiile adverse țin de un interval de timp. Se spune că în momentul în care ai o perioadă mai mare după vaccinare este greu sau improbabil să fie o legătură directă. Dacă urmăresc o persoană, o perioadă mai lungă de timp, nu are nicio relevanță faptul că el s-a vaccinat cândva. Trebuie să fie o legătură directă între vaccin și respectivul efect. Altfel, nu are nicio relevanță. În principiu, se spune că apariția unor efecte adverse la un vaccin este de până într-o lună. Dacă vorbim despre maximul de intensitate, în caz de alergie, în primele zile, în jur de 24 de ore. Faptul că se spune, fără probe, că ar putea să apară efecte adverse după doi-trei ani de la administrarea vaccinului, asta este o prostie”, a precizat Marinescu.

De asemenea, doctorul de la Institutul „Matei Balș” nu crede că produsele farmaceutice generate prin ARNm reprezintă un semnal de alarmă pentru populație.

„Eu nu cred acest lucru (n.r. - faptul că tehnologia ARNm este periculoasă). Nu am văzut dovezi de vreun fel, reale, care să facă vreo legătură. Această tehnică este utilizată în oncologie de zeci de ani. Dacă ar fi fost atât de nocivă, în mod cert ar fi apărut și alte lucruri în spațiul public. De obicei, legătura între miocardită și un vaccin, din datele pe care le avem, nu are nicio legătură prin metoda prin care se face vaccinul. Poți avea, prin vaccin, la un moment dat, prin vaccin, miocardită, cu o probabilitate extrem de mică. Dar în mod cert, dacă fac boala, am șanse să contractez boala”, a concluzionat medicul Adrian Marinescu.

Avocatul Piperea: „Lucrurile s-au schimbat, judecătorii sunt mai puțin speriați”

Avocatul Gheorghe Piperea, una dintre cele mai vocale persoane publice din România în perioada „COVID”, care s-a opus condiționărilor guvernamentale privind exercitarea unor drepturi, în baza administrării vaccinului, crede că este momentul ca românii păgubiți să acționeze în instanță.

„Cred că ar trebui ca opinia publică să ia atitudine. Din păcate, ceea ce ne temeam unii dintre noi prin 2020, iată că se întâmplă. Reacțiile adverse sunt atât de multe și de grave încât este vorba aici de mult mai mult decât de o politică de sănătate, o politică economică. Ne ducem deja în zona de infracțional, de inducere în eroare intenționată a pacienților și a consumatorilor de astfel de produse medicamentoase.

Este foarte grav, se arată în raport că aceste efecte adverse apar mai mult la copii decât la adulți, se vorbește că apar la luni, ani de zile de la injectare. Cred că ar trebui să se modifice de urgență legislația europeană, care în prezent spune cinic faptul că, pentru orice medicament care este pus pe piață, producătorul nu poate fi tras la răspundere, în baza legii protecției consumatorilor, ci numai în baza legislației care vorbește despre niște autorizări. Nu am văzut până acum un mecanism de răspundere care să fie pus în practică”, a precizat juristul, pentru Ziare.com.

Europarlamentarul consideră că procedura validării serurilor anti-COVID a trecut pe repede-înainte în Occident, în detrimentul siguranței cetățenilor.

„Cel puțin acele vaccinuri care au fost puse pe piață în Uniunea Europeană sunt autorizate condiționat. Dacă îmi aduc bine aminte, condiția era să-și dovedească eficacitatea undeva prin anul 2025. Deci nu există o adevărată autorizație care să ducă la concluzia că nu ai cum să dai în judecată producătorul. Mai grav este că în Europa, autoritatea din domeniul administrării medicamentelor a pus pe piață niște vaccinuri pe baza studiilor clinice care s-au făcut în Statele Unite, pe o perioadă scurtă, de 30-45 de zile, studii care au fost luate de bune în UE. Au fost studii făcute, chiar în zona Texasului, teste clinice realizate neconform. În UE nu s-a mai făcut niciun fel de verificare”, a punctat Piperea.

Avocatul susține că Guvernul nu a tratat riguros campania de vaccinare, analizând toate riscurile, înainte de a îndemna populația să se vaccineze și totodată, de a o condiționa, în anumite privințe.

„La momentul respectiv, tot acest subiect a fost ideologizat, nu a mai fost vorba despre știință. În acele vremuri de demult uitate, ni se spunea că suntem niște nenorociți, că nu credem în știință. Știința și credința sunt două modalități de cunoaștere, fundamental diferite. Pentru religie nu ai nevoie de probe, dar pentru știință, da. Pentru religie nu schimbi fundamentele, pentru știință, da. Întotdeauna trebuie să pui la îndoială ceea ce au spus oamenii de știință mainstream sau cei de dinaintea lor. Vreau să-și amintească lumea ce înseamnă metoda carteziană, ‘mă îndoiesc, deci gândesc. Gândesc, deci exist’. Karl Popper a spus, de asemenea, că ‘o știință nu poate fi numită știință decât dacă poate fi contrazisă’.

În acele vremuri, noi am fost considerați extremiști, conspiraționiști, negaționiști, pentru că nu am luat de bun ceea ce ne spunea ideologia, autoritatea, în condițiile în care existau și atunci oameni de știință, medici, care ne trăgeau de mânecă. Am atras atenția că există și o altă variantă, opinie științifică, alte metode de tratament a acelor tipuri de COVID”, a declarat Piperea.

În opinia europarlamentarului, mulți români au început să nu mai creadă în știință, pe fondul celor petrecute în urmă cu câțiva ani.

„Acum se pune problema cine răspunde. Și ce fel de răspundere este. E politică? Nimeni nu a fost deranjat, încă, pentru că s-a trecut la altă criză. Dacă există o răspundere, există instrumentul? Dacă există instrumentul, cine poate să utilizeze? Eu cred că ar trebui să existe o răspundere politică și etică, cei care în 2020 au mințit populația ar trebui să intre în pământ de rușine, să se dea în spatele istoriei și să rămână acolo. Juridic vorbind, este răspundere și civilă, și penală. Iar instrumentul este tot legislația este tot aceea cu privire la răspunderea privind produsele cu defecte, chiar dacă instanțele spun că nu ai acces la un instrument, pentru că este vorba despre un vaccin autorizat să fie pus pe piață. Dar autorizația este una condiționată. Iar acea condiție nu s-a îndeplinit. Aceasta trebuie verificată științific, nu pe dorințe, pe credințe, pe religia covidistă sau covidiană, ci pe probe, în 2025. Dacă acea condiție nu a fost îndeplinită, retroactiv, înseamnă că acea autorizație nu a existat, iar cineva trebuie tras la răspundere: producătorul de medicamente, care a făcut lobby, politicianul care s-a grăbit să pună pe piață acel vaccin, birocratul care a semnat având sau nu conflicte de interese, șeful de agenție care a semnat, deși cu un an de zile era șef de corporație medicală, deși era în conflict moral de interese. De asemenea, trebuie să răspundă și persoanele publice care ne-au pus pe toți cu spatele la zid și care, iată, retroactiv, fac ca oamenii să nu mai aibă în medicină și în știință.

În anul 2020-2021 am spus că ceea ce se întâmplă acum va avea o consecință dezastruoasă pentru societatea modernă, contemporană, peste ani: din cauza lucrurilor petrecute în acea pandemie, lumea nu va mai avea încredere în știință, în medicină, în medici și bineînțeles, în autorități, în stat. Poți să-i blamezi pe oameni pentru asta?! Poți să-i blamezi pentru că mulți preferă leacuri medievale, ierburi, ceaiuri sau pe credință? Nu. Atât de mult a fost tocată conștiința publică, cu această idee că ‘neapărat trebuie să vă încredeți în știință’, încât această știință a fost, de fapt, o pseudoștiință, o minciună”, a punctat juristul.

Lista celor vinovați, cel puțin moral, pentru efectele adverse ale serurilor, este lungă, susține Piperea.

„În octombrie 2023, Comisia Europeană, în special cei care se ocupă cu autorizația în punerea pe piață a documentelor, au recunoscut oficial că au fost constatate zeci de mii de decese, unele dintre ele în maximum 24 de ore de la administrarea vaccinului. La nivelul Europei sunt zeci, sute de mii. La nivelul României, probabil că depășesc 1.000-2.000. Din nefericire, sistemul de farmacovigilență este făcut tot de doctori, dar nu de acei doctori buni, ci de cei sponsorizați de producătorii de medicamente. Ca cetățean, încerci să reclami efectele adverse, dar nu ți le primesc. De aceea, realitatea privind efectele adverse ale medicamentelor și mai ales ale vaccinurilor, în special a celui anti-COVID, o vom vedea doar foarte târziu. Această narațiune trebuia continuată, inclusiv prin acești medici finanțați de producătorii de medicamente, printre ei și actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Când farmacovigilența va fi gestionată de un organism independent, vom avea o imagine cât de cât aproape de realitate. Dar chiar și așa, în actualele rapoarte avem efecte adverse înregistrate, pentru că nu aveau cum să nu le înscrie pe toate”, a declarat avocatul.

Avocatul Piperea crede că românii trebuie să se unească, astfel încât să dea drumul la procese colective.

„Este momentul să se facă dreptate. Nu știu ce mai așteaptă lumea. Într-adevăr, se spune că nu merg în instanță pentru că nu mai au încredere în justiție. Este justificat, din păcate. Potrivit unui sondaj recent, justiția mai are 11% credibilitate. Însă, nu este cazul să dezarmăm. Justiția nu e coruptă în totalitate, dimpotrivă. Este compusă din oameni cu studii, cu propria conștiință, la fel ca noi, au rude, prieteni, oameni care au suferit în pandemie și justiția trebuie să-și recapete încrederea. Cum faci asta? Prin procese colective.

Chestiunea aceasta cu procesele colective rezolvă și o problemă subsidiară, importantă și ea, problema cu finanțarea, costurile judiciare. Când este vorba despre procese cu sute, mii de oameni, nu mai contează costul, pentru că revine fiecărei persoane revine o sumă mică, 100-200 de euro fiecare. În plus, în astfel de cazuri se pot obține finanțări din partea unor terți, a unor fundații, ONG-uri, care în loc să bage pe gât ideologia vaccinului, ar putea să-și repare din onoarea pierdută”, a declarat Piperea.

Europarlamentarul AUR crede că în timpul mandatului președintelui Donald Trump, multe aspecte dosite, din perioada COVID, vor fi scoase la suprafață.

„Aceste demersuri vor fi încurajate în timpul Administrației Trump. Kennedy, noul secretar al Sănătății, a declarat, printre altele, că asta va face: va verifica ce s-a întâmplat în pandemie, va descoperi vinovații, va reface în totalitate structurile medicale care autorizează punerea pe piață a medicamentelor. Food and Drug Administration este plină de conflicte de interese.

Sunt foști sau actuali șefi de companii de medicamente sau mâncare. Și nu este un caz singular (...) Kennedy le va reface în 2025, trebuie să aflăm vinovații. Oamenii urlă după dreptate”, a declarat Piperea.

Avocatul a reprezentat sute de români în primul mare proces colectiv, care nu a avut succes.

„S-a încheiat procesul colectiv, a fost respins în mod definitiv, pentru motivul că în România, vaccinarea nu a fost obligatorie. Deci, potrivit instanței, cei 400 de oameni, care au făcut acțiunea, nu aveau dreptul să o facă. Dar vi s-a părut că a fost libertate totală, că puteai să mai mergi la spital, la Facultatea de Medicină, fără vaccinul făcut? Au existat numeroase exemple și din cadrul unor companii, care au făcut exces de zel.

Nu a fost o lege în care s-a spus negru pe alb că este obligatoriu să-și faci vaccinul, dar au existat o grămadă de ordine și manageri de instituții, de companii private, care au sărit calul și au spus că nu mai ai ce căuta la lucru, dacă nu-și faci vaccinul. Deci, o astfel de decizie din partea unui judecător e mai mult decât cinică. Dar poate a venit momentul unor acțiuni concrete în despăgubire și de această dată nu va mai fi o astfel de soluție”, a declarat Piperea.

Însă, juristul își pune mari speranțe că în cele din urmă, instanțele din România vor face dreptate.

„Lucrurile s-au schimbat, judecătorii sunt mai puțin speriați de problemă, la fel cei care trebuie să emită rapoarte de expertiză. Opinia publică s-a schimbat, curajul oamenilor a revenit. Senzația oamenilor pe care mi-au dat-o oamenii, în 2022-2023, când au început aceste procese, este că toată lumea a avut o anumite percepție și anume: judecătorii se tem, medicii se tem, experții se tem, pacienții se tem, chiar și celor cărora le-au murit copiii, iar Arafat și restul sunt prea puternici și nimeni nu poate să-l doboare.

Însă, s-a dovedit că în momentul în care se iau niște drepturi fundamentale, în mod samavolnic, lumea iese în stradă. Aveam impresia că dreptul la vot este de la sine înțeles, dar se pare că anumite drepturi democratice trebuie recâștigate, zi de zi. Întotdeauna trebuie să lupți pentru drepturi și libertăți, inclusiv pentru dreptul de a fi despăgubit dacă ai pățit efecte adverse din cauza unui medicament”, a concluzionat avocatul.

