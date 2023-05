Cozi lungi de migranți în apropierea zidului ce desparte Mexicul de SUA. Unii au încercat să traverseze ilegal VIDEO

Cozi lungi de migranţi s-au format în această săptămână în oraşul de frontieră Tijuana, în apropierea zidului care desparte Mexicul de Statele Unite, în ultimele zile ale politicii COVID-19, care a durat trei ani şi care a blocat trecerea persoanelor pentru a cere azil, transmite Reuters.

Politica, cunoscută sub numele de Titlul 42, urmează să expire la miezul nopţii, la 11 mai, ceea ce a determinat o avalanşă de migranţi la graniţă, înghesuiţi acum sub pungi de plastic negru sau sub corturi improvizate, aşteptând să treacă în SUA.

"Nu s-a mai văzut aşa ceva până acum", a declarat Enrique Lucero, directorul departamentului pentru migranţi din Tijuana.

Activiştii spun migranţii au început să sosească săptămâna aceasta în oraşul Tijuana, care se învecinează cu San Diego, California. Unii au încercat să traverseze ilegal în loc să aştepte, adaugă ei.

I went to the border between San Diego and Tijuana today. Thi was the scene@KUSINews pic.twitter.com/u5UfdlUJOK